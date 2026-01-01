Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна не буде в НАТО і матиме проблеми з перебуванням в ЄС - ЗМІ

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк (Smer-SD – лівоцентристська проросійська партія Роберта Фіцо – ІФ-У) заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО і матиме проблеми з перебуванням в ЄС, повідомляє агенція TASR, якому Каліняк дав передноворічне інтерв'ю.

"Міністр також повторив, що Україна ніколи не буде в НАТО. За його словами, у неї також буде проблема з перебуванням у Європейському Союзі. За його словами, група держав, які допомагають Україні, так звана коаліція охочих, нічого не придумала. "Чи надіслала вона солдатів? Ні. Звичайно, ні", – заявив Каліняк. Як він додав, Україна мала шанс завершити війну у 2022 році", - переказує TASR сказане Каліняком.

Також очільник словацького Міноборони розкритикував ідею спільної оборони в рамках ЄС

"Або ми в НАТО, і тоді нам це не потрібно, або ми в Європі", – сказав він.

Джерело: https://www.teraz.sk/spravy/r-kalinak-europska-unia-sa-nema-d/930666-clanok.html