Інтерфакс-Україна
Події
22:59 01.01.2026

Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна не буде в НАТО і матиме проблеми з перебуванням в ЄС - ЗМІ

1 хв читати

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк (Smer-SD – лівоцентристська проросійська партія Роберта Фіцо – ІФ-У) заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО і матиме проблеми з перебуванням в ЄС, повідомляє агенція TASR, якому Каліняк дав передноворічне інтерв'ю.

"Міністр також повторив, що Україна ніколи не буде в НАТО. За його словами, у неї також буде проблема з перебуванням у Європейському Союзі. За його словами, група держав, які допомагають Україні, так звана коаліція охочих, нічого не придумала. "Чи надіслала вона солдатів? Ні. Звичайно, ні", – заявив Каліняк. Як він додав, Україна мала шанс завершити війну у 2022 році", - переказує TASR сказане Каліняком.

Також очільник словацького Міноборони розкритикував ідею спільної оборони в рамках ЄС

"Або ми в НАТО, і тоді нам це не потрібно, або ми в Європі", – сказав він.

Джерело: https://www.teraz.sk/spravy/r-kalinak-europska-unia-sa-nema-d/930666-clanok.html

Теги: #міноборони #заяви #словаччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 31.12.2025
Систему обліку "Імпульс" почали впроваджувати у підрозділах Сил безпілотних систем – Міноборони України

Систему обліку "Імпульс" почали впроваджувати у підрозділах Сил безпілотних систем – Міноборони України

11:37 31.12.2025
Міноборони розповіло про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти

Міноборони розповіло про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти

17:41 30.12.2025
Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

16:57 30.12.2025
Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

12:25 30.12.2025
Міноборони почало тестувати систему цифровізованого управління продовольчим забезпеченням

Міноборони почало тестувати систему цифровізованого управління продовольчим забезпеченням

18:55 29.12.2025
АТ "Укроборонпром" оголошує відбір кандидатів на посади членів Наглядових рад

АТ "Укроборонпром" оголошує відбір кандидатів на посади членів Наглядових рад

17:25 29.12.2025
Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

12:14 27.12.2025
Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального

Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального

16:08 25.12.2025
У Міноборони розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятимуть спільно з Німеччиною

У Міноборони розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятимуть спільно з Німеччиною

18:28 23.12.2025
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

РФ намагається переконати США, що достатньо припинити вогонь в день виборів, повідомив Бевз

Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях РФ - Генштаб про заяву Сальдо

Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

Сибіга привітав Кіпр із початком головування у Раді ЄС, Францію - у G7, Швейцарію - в ОБСЄ, наголосив на продовженні співпраці

Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА