Міноборони України: Військові шпиталі вперше отримали гігієнічні набори для поранених

Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України вперше закупило гігієнічні набори для поранених; перша партія – 50 тисяч наборів загальною вартість 26 млн грн, серед них 2 тисячі наборів призначені для жінок, повідомило відомство.

"Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони поставила у шпиталі гігієнічні набори, які мають забезпечити побутові потреби поранених військових. Перша партія вартістю понад 26 мільйонів гривень складається з 50 000 наборів, серед них – 2 000 жіночих", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони у середу.

Зазначається, що набори є частиною "пакунку пораненого", до якого входить адаптивний одяг і засоби гігієни: рушник, зубна щітка та зубна паста, шампунь, гель для душу, дезодорант, крем, засоби для гоління, гребінець, ватні палички, антисептик, вологі й сухі серветки тощо.

До жіночих наборів додано гігієнічні засоби, ватні косметичні диски та силіконову гумку для волосся.

Кожен набір також містить юридичний довідник від команди Правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип", листівку-подяку з дитячим малюнком і QR-код для зворотного зв’язку, щоб надалі вдосконалювати комплектацію пакунків за відгуками поранених про їх наповнення.