Інтерфакс-Україна
Події
11:50 21.01.2026

ДШВ ЗСУ за кілька хвилин уразили два російські "Буки" - "Бук-М2" і "Бук-М3"

1 хв читати
ДШВ ЗСУ за кілька хвилин уразили два російські "Буки" - "Бук-М2" і "Бук-М3"

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ДШВ ЗСУ) днями за кілька хвилин вразили два російські зенітно-ракетні комплекси - "Бук-М2" і "Бук-М3" на північно-слобожанському напрямку, повідомила пресслужба 8 корпусу Десантно-штурмових військ.

"Днями бійці 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ за одну добу знищили одразу два російські зенітно-ракетні комплекси "Бук" на Північно-Слобожанському напрямку. Мова про "Бук-М2" і "Бук-М3"", - йдеться у повідомленні ДШВ ЗСУ у фейсбуці у середу.

"Наші вразили два російські БУКи за кілька хвилин. Оце новина дня!", - написав речник 8 корпусу ДШВ Вадим Карп’як у фейсбуці у середу.

Повідомляється, що Центр безпілотних систем Угруповання військ "Курськ" виявив пересування противника і завдав точного ураження. "Окупанти намагалися замаскувати свої комплекси у лісі, однак від пильних очей наших розвідників їм не сховатися", - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що знищені ЗРК є одним із ключових засобів протиповітряної оборони російських військ. Також противник застосовує їх і для ураження наземних цілей. Вартість ЗРК "Бук-М2" становить близько $25 млн, а ціна "Бук-М3" може доходити до $45 млн. Таким чином, лише за кілька хвилин Росія втратила техніки ППО орієнтовно на $70 млн.

Повідомлення супроводжується відео, на якому зафіксовано подію.

Теги: #дшв #бук #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 21.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1225 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1225 ворожих цілей

20:41 19.01.2026
Сили оборони уразили об'єкти окупантів на ТОТ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили об'єкти окупантів на ТОТ – Генштаб ЗСУ

08:24 18.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 987 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 987 ворожих цілей

15:06 17.01.2026
Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника

Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника

21:19 14.01.2026
СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

08:42 14.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1247 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1247 ворожих цілей

10:29 13.01.2026
СБУ та ВМС ЗСУ уразили завод із виробництва БпЛА у Таганрозі

СБУ та ВМС ЗСУ уразили завод із виробництва БпЛА у Таганрозі

16:08 11.01.2026
Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО противника – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО противника – Генштаб ЗСУ

14:30 10.01.2026
Центр спецоперацій "Альфа" уразив кожен 6-й російський танк на фронті - СБУ

Центр спецоперацій "Альфа" уразив кожен 6-й російський танк на фронті - СБУ

09:01 10.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 913 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 913 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

ОСТАННЄ

Метеорологиня Ганчук очолить команду 31-ї Української антарктичної експедиції

У разі реорганізації Інституту фізико-органічної хімії науковим співробітникам буде запропонована аналогічна посада в новій структурі - Міносвіти

Рютте та Навроцький: Головне питання для безпеки Європи - не Гренландія, а Україна

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

Понад 114 млн грн повернуто державі у справі про закупівлю вугілля для "Центренерго"

Очільник ГУР МО побував на запорізькому напрямку

ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

Політтехнолог Петров не захотів коментувати пов'язані з ним події і розслідування

Судитимуть посадовця Голосіївської РДА Києва за заволодіння майже 1 млн грн коштів під час капремонту укриття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА