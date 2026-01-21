ДШВ ЗСУ за кілька хвилин уразили два російські "Буки" - "Бук-М2" і "Бук-М3"

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ДШВ ЗСУ) днями за кілька хвилин вразили два російські зенітно-ракетні комплекси - "Бук-М2" і "Бук-М3" на північно-слобожанському напрямку, повідомила пресслужба 8 корпусу Десантно-штурмових військ.

"Днями бійці 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ за одну добу знищили одразу два російські зенітно-ракетні комплекси "Бук" на Північно-Слобожанському напрямку. Мова про "Бук-М2" і "Бук-М3"", - йдеться у повідомленні ДШВ ЗСУ у фейсбуці у середу.

"Наші вразили два російські БУКи за кілька хвилин. Оце новина дня!", - написав речник 8 корпусу ДШВ Вадим Карп’як у фейсбуці у середу.

Повідомляється, що Центр безпілотних систем Угруповання військ "Курськ" виявив пересування противника і завдав точного ураження. "Окупанти намагалися замаскувати свої комплекси у лісі, однак від пильних очей наших розвідників їм не сховатися", - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що знищені ЗРК є одним із ключових засобів протиповітряної оборони російських військ. Також противник застосовує їх і для ураження наземних цілей. Вартість ЗРК "Бук-М2" становить близько $25 млн, а ціна "Бук-М3" може доходити до $45 млн. Таким чином, лише за кілька хвилин Росія втратила техніки ППО орієнтовно на $70 млн.

Повідомлення супроводжується відео, на якому зафіксовано подію.