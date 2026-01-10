Інтерфакс-Україна
Сили безпілотних систем уразили за добу 913 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 913 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 327 одиниць особового складу, з яких 201 – ліквідовано; 23 точки вильоту БпЛА; 2 танки; 14 артилерійських систем; 25 одиниць автомобільної техніки; 10  мотоциклів; 22 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж січня (01–09.01) знищено/уражено 7090 цілей, з них – 2469 особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

