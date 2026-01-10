Аптека 9-1-1 припинила продаж дитячих сумішей NAN та Nestogen одразу після повідомлення "Нестле Україна"

Аптечна мережа Аптека 9-1-1 припинила продаж дитячих сумішей NAN та Nestogen компанії Nestlè одразу після отримання повідомлення від ТОВ "Нестле Україна" щодо потенційного ризику певний партій цієї продукції.

"ТОВ "Нестле Україна", офіційний постачальник продукції торгових марок NAN та Nestogen в Україні, ініціювало запобіжний захід у вигляді добровільного відкликання окремих імпортованих партій дитячих сумішей. Про це компанію "Аптека 9-1-1" було офіційно повідомлено листом від 05 січня 2026 року. Компанія "Аптека 9-1-1" відреагувала на повідомлення партнера одразу після його отримання. Продаж перелічених у зверненні ТОВ "Нестле Україна" партій продукції було негайно припинено в аптеках мережі та на сайті apteka911.ua, а відповідні товари відкликано з обігу", - йдеться в заяві мережі, текст якої має агентство "Інтерфакс-Україна".

У компанії зазначають, що зазначена продукція "надійшла до мережі "Аптека 9-1-1" безпосередньо від постачальника та мала всі необхідні супровідні документи".

У мережі рекомендують споживачам, які раніше придбали продукцію, що підпадає під добровільне відкликання, звернутися до гарячої лінії Nestlé, де спеціалісти компанії нададуть повну інформацію та необхідні роз’яснення.

"Для Аптеки 9-1-1 безпечність і якість товарів, особливо для найменших споживачів та їхніх родин, є ключовою цінністю. Компанія співпрацює виключно з перевіреними виробниками та офіційними постачальниками, які мають усі необхідні дозвільні документи, сертифікати якості та ліцензії відповідно до чинного законодавства України", - підкреслили в компанії.

Раніше Данило Гетманцев в своєму телеграм-каналі повідомив, що в грудні 2025 року Nestlé добровільно відкликала окремі партії дитячих сумішей у Європі через потенційний ризик на виробництві та офіційно заявила, що ці партії не імпортувалися в Україну.

Водночас, за інформацією Гетьманцева, у мережах "Антошка Мережа Дитячих Мрій", "Аптека 9-1-1" та інших "такі суміші продаються без проблем" та припустив, що ця продукція потрапила в роздрібну мережу контрабандою.