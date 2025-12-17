Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

Фото: https://mva.gov.ua

Міністерство у справах ветеранів України розглядає реформу шкільного харчування як один із системних напрямів, де поєднуються соціальний ефект, розвиток громад та економічна реалізація ветеранів.

"Вони повертаються до цивільного життя не лише з досвідом служби, а з умінням працювати в умовах відповідальності, обмеженого ресурсу та високих вимог до якості результату. Завдання держави — створити умови, за яких цей потенціал працює там, де він найбільш необхідний. Система шкільного харчування є однією з таких сфер. Це масштабна інфраструктура з чіткими стандартами якості та безпечності, прогнозованим попитом і зрозумілими правилами. Водночас вона потребує розвитку, модернізації та впровадження нових практичних рішень — від виробництва й переробки до логістики та сервісу", - йдеться у повідомленні міністерства по результатам робочої зустрічі, присвяченій підсумкам реалізації Стратегії реформування шкільного харчування за 2023-2025 роки.

У відомстві вважають, що для ветеранського підприємництва участь у розвитку шкільного харчування — це можливість працювати в сегменті зі стабільним попитом і чіткими правилами.

Зазначається, що у межах програми "ВАРТО 11.0" Український ветеранський фонд Мінветеранів ветеранський бізнес працює в системі шкільного харчування на практиці.

"Саме тому Міністерство у справах ветеранів України через Український ветеранський фонд у 2026 році планує запуск тематичного грантового конкурсу для ветеранів і ветеранок, які вже працюють або планують розпочати діяльність у сферах виробництва харчових продуктів, переробки, зберігання, логістики та організації харчування", - розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що на сьогодні 2 млн дітей по всій Україні отримують у школах безкоштовне гаряче харчування, у 2026 році на буде витрачено 14,4 млрд грн.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що з наступного року безплатні шкільні обіди будуть доступні для всіх українських школярів, а не лише для учнів початкових класів.