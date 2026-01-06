Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав одностайність США та партнерів по Коаліції охочих щодо гарантій безпеки та повоєнної відбудови України. Про це Туск написав на платформі X після переговорів у Парижі у вівторок увечері.

Водночас польський прем'єр висловив сумнів у намірах РФ досягти миру.

"Сьогодні в Парижі Європа, США, Канада та інші країни висловилися єдиним голосом щодо гарантій безпеки та майбутнього України. Але я все ще скептично ставлюся до намірів Росії. Нам потрібно чинити на них сильний тиск, використовуючи всі економічні та політичні заходи, які ми маємо в своєму розпорядженні", - написав Туск на X.

Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/2008616693371994610?s=20