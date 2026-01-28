Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 93 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5261 дрон-камікадзе та здійснив 2993 обстріли населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 27 й 20 штурмових та наступальних дій.

