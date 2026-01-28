Інтерфакс-Україна
Події
02:18 28.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 93 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5261 дрон-камікадзе та здійснив 2993 обстріли населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 27 й 20 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34301

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 27.01.2026
Окупанти зайняли Оріхово-Василівку під Соледаром, просунулися на 10 кв. км за добу – DeepState

Окупанти зайняли Оріхово-Василівку під Соледаром, просунулися на 10 кв. км за добу – DeepState

19:03 27.01.2026
Українська сторона опрацювала документ щодо повоєнної відбудови - Зеленський

Українська сторона опрацювала документ щодо повоєнної відбудови - Зеленський

15:51 27.01.2026
У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

06:43 27.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 820 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 820 військовослужбовців - Генштаб

22:11 26.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

20:38 26.01.2026
Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

10:50 26.01.2026
Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

00:27 26.01.2026
Майже 130 боєзіткнень на фронті, найгарячіше на покровському напрямку - Генштаб

Майже 130 боєзіткнень на фронті, найгарячіше на покровському напрямку - Генштаб

10:46 25.01.2026
Голова Держетнополітики: Війна дедалі частіше приводить людей до Церкви, ніж у "тихі" часи

Голова Держетнополітики: Війна дедалі частіше приводить людей до Церкви, ніж у "тихі" часи

08:45 25.01.2026
Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

ОСТАННЄ

В результаті атаки РФ у Білогородській громаді пошкоджено будинок, евакуюють мешканців - ОВА

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

Внаслідок атаки ворожого БпЛА на Одещині виникла пожежа на території православного монастиря

Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

Глава МЗС Польщі закликав Маска унеможливити використання РФ Starlink для ударів по Україні

Заступник керівника ОП обговорив із очільниками областей приєднання когенераційних потужностей до енергосистеми України

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару БпЛА по пасажирському потягу в Харківській області завершено

Мінекономіки: Україна і європейські партнери впроваджують систему моніторингу довкілля і роботу Реєстру збитків

На Одещині відновили електропостачання для 101 тис. родин, без світла залишаються ще 62 тис.

Фрагменти 5 тіл знайдено на місці удару БпЛА по пасажирському потягу в Харківській області - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА