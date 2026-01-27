Інтерфакс-Україна
Події
19:28 27.01.2026

Окупанти зайняли Оріхово-Василівку під Соледаром, просунулися на 10 кв. км за добу – DeepState

2 хв читати
Окупанти зайняли Оріхово-Василівку під Соледаром, просунулися на 10 кв. км за добу – DeepState
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Російські окупанти зайняли село Оріхово-Василівка Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області та просунулися у сусідньому селі Міньківка та поблизу сусідніх Привілля, Васюківки та Різниківки Сіверської громади, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог окупував Оріхово-Василівку, а також просунувся поблизу Привілля, Васюківки, Різниківки та у Міньківці", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту у вівторок ввечері.

На мапах DeepState Привілля показане під контролем Сил оборони, Васюківка та Міньківка як частково окупована, частково у "сірій зоні", Різниківка як розділена лінією бойового зіткнення.

На мапах Генерального штабу ЗСУ станом на ранок вівторка Оріхово-Василівка та Васюківка розташовані на лінії бойового зіткнення, Привілля, Міньківка та Різниківка – під контролем Сил оборони.

На мапах американського Інституту вивчення війни (ISW) Оріхово-Василівка та Васюківка також розташовані на лінії бойового зіткнення, Міньківка – у "сірій зоні", Привілля та Різниківка – під контролем Сил оборони.

Згідно мап DeepState, площа російської окупації в районі Соледара і Сіверська зросла за добу на 9,98 кв км, частково за рахунок "сірої зони", яка зменшилася на 3,11 кв км. Натомість зросла на 1,18 кв км "сіра зона" на новопавлівському напрямку, де площа окупації не зросла. На інших напрямках фронту за добу без змін.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 3,8 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 7,6 кв. км.

Джерела:

https://t.me/DeepStateUA/23122

https://www.facebook.com/photo?fbid=1246325464347196&set=a.229159256063827

https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-26-2026/

 

Теги: #війна #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 27.01.2026
Українська сторона опрацювала документ щодо повоєнної відбудови - Зеленський

Українська сторона опрацювала документ щодо повоєнної відбудови - Зеленський

06:43 27.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 820 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 820 військовослужбовців - Генштаб

22:11 26.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

20:38 26.01.2026
Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

10:50 26.01.2026
Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

00:27 26.01.2026
Майже 130 боєзіткнень на фронті, найгарячіше на покровському напрямку - Генштаб

Майже 130 боєзіткнень на фронті, найгарячіше на покровському напрямку - Генштаб

10:46 25.01.2026
Голова Держетнополітики: Війна дедалі частіше приводить людей до Церкви, ніж у "тихі" часи

Голова Держетнополітики: Війна дедалі частіше приводить людей до Церкви, ніж у "тихі" часи

07:38 25.01.2026
Влада Міннесоти подала позов проти адміністрації Трампа у справі про смертельну стрілянину в Міннеаполісі - ЗМІ

Влада Міннесоти подала позов проти адміністрації Трампа у справі про смертельну стрілянину в Міннеаполісі - ЗМІ

03:35 25.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 119 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 119 ворожих атак - Генштаб

23:39 24.01.2026
У Міннеаполісі агент ICE вбив громадянина США, Трамп підтримав операцію, після чого спалахнули протести та критика демократів

У Міннеаполісі агент ICE вбив громадянина США, Трамп підтримав операцію, після чого спалахнули протести та критика демократів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

ОСТАННЄ

Офіс Військового омбудсмена офіційно розпочав роботу

Україна готова розглядати звернення Молдови щодо внеску у її безпеку - Сибіга

Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

Сибіга анонсував призначення спецпредставника для контактів з демократичними білоруськими силами

У Києві затримана шпигунка з Білорусі, яка працювала під прикриттям журналістської діяльності і намагалася інтегруватися до ГУР

Зеленський обговорив зі Стармером енергетичну підтримку та продовження дипломатичної роботи

Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

Сибіга дав позитивну оцінку діяльності посла у Великій Британії Залужного

Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА