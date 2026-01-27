Окупанти зайняли Оріхово-Василівку під Соледаром, просунулися на 10 кв. км за добу – DeepState

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Російські окупанти зайняли село Оріхово-Василівка Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області та просунулися у сусідньому селі Міньківка та поблизу сусідніх Привілля, Васюківки та Різниківки Сіверської громади, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог окупував Оріхово-Василівку, а також просунувся поблизу Привілля, Васюківки, Різниківки та у Міньківці", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту у вівторок ввечері.

На мапах DeepState Привілля показане під контролем Сил оборони, Васюківка та Міньківка як частково окупована, частково у "сірій зоні", Різниківка як розділена лінією бойового зіткнення.

На мапах Генерального штабу ЗСУ станом на ранок вівторка Оріхово-Василівка та Васюківка розташовані на лінії бойового зіткнення, Привілля, Міньківка та Різниківка – під контролем Сил оборони.

На мапах американського Інституту вивчення війни (ISW) Оріхово-Василівка та Васюківка також розташовані на лінії бойового зіткнення, Міньківка – у "сірій зоні", Привілля та Різниківка – під контролем Сил оборони.

Згідно мап DeepState, площа російської окупації в районі Соледара і Сіверська зросла за добу на 9,98 кв км, частково за рахунок "сірої зони", яка зменшилася на 3,11 кв км. Натомість зросла на 1,18 кв км "сіра зона" на новопавлівському напрямку, де площа окупації не зросла. На інших напрямках фронту за добу без змін.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 3,8 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 7,6 кв. км.

