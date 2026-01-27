Інтерфакс-Україна
06:43 27.01.2026

Окупанти втратили впродовж доби 820 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 820 одиниць живої сили та 172 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, три бойові броньовані машини,47 артилерійських систем, дві РСЗВ, 119 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 899  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34255

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

