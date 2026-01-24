Стармер і Трамп обговорили необхідність сталого припинення вогню в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови зійшлися на необхідності активізації зусиль для досягнення сталого припинення вогню в Україні, наголосивши на важливості подальшої міжнародної підтримки Києва в умовах тривалої російської агресії.

Обговорюючи ситуацію навколо України, сторони зазначили, що на тлі наближення четвертого року повномасштабної війни, розв’язаної Росією, необхідно досягти прогресу на шляху до сталого припинення вогню.

"Оскільки Україна наближається до четвертого року війни з моменту повномасштабного вторгнення Росії, лідери погодилися з необхідністю досягти прогресу на шляху до сталого припинення вогню. Прем'єр-міністр (Стармер - ІФ-У) підтвердив, що міжнародні партнери повинні продовжувати підтримувати Україну в її захисті від варварських нападів Путіна, незважаючи на дипломатичні зусилля", - йдеться в пресрелізі на офіційному сайті Уряду Великої Британії.

Крім того, співрозмовники наголосили на важливості британсько-американських відносин, які, за їхніми словами, продовжують витримувати випробування часом, і домовилися зустрітися найближчим часом.