21:20 24.01.2026

Понад 800 тис. абонентів у Києві залишилися без світла через масовану атаку РФ - Шмигаль

Через чергову масовану атаку Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру України без електропостачання залишилися понад 800 тисяч абонентів у Києві, повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, на засіданні штабу було заслухано доповіді енергетичних компаній та відповідних служб щодо ліквідації наслідків російських атак і темпів відновлювальних робіт. "Постійні атаки ворога, на жаль, не дають стабілізувати ситуацію. Енергосистема не встигає відновитися", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що через екстрені відключення електроенергії без світла в Києві залишаються понад 800 тис. абонентів, при цьому дефіцит потужності зберігається. За словами міністра, Україна працює з міжнародними партнерами над його зменшенням.

"Упродовж останніх днів з одного з Хабів Міненерго розподілили понад 143 тонни гуманітарної допомоги. Насамперед, генератори, трансформатори, кабелі, насоси. Це обладнання критично важливе для стабілізації роботи підприємств. Допомога надійшла енергетикам Києва та області, Сумщини, Харківщини та іншим регіонам", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, очікується надходження додаткового обладнання від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії та Польщі. Також було скоординовано дії щодо відновлення теплопостачання та посилення підтримки вразливих категорій населення в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.

 

Теги: #електропостачання #ситуація #наслідки

