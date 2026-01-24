У Києві вибухотехніки знешкодили нездетоновану частину балістичної ракети – поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку ворог вночі запустив по столиці, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Фрагменти ракети Іскандер-М із бойовим зарядом вагою близько пів тонни знаходились поруч із житловими будинками та автозаправною станцією у Дніпровському районі та становили велику загрозу", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан та за допомоги спеціальної техніки вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону.