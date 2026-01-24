Інтерфакс-Україна
15:49 24.01.2026

Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

Найскладніша ситуація з відновленням тепло-, водо- і електропостачання в Києві склалася на житловому масиві Виґурівщина-Троєщина у Деснянському районі міста, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. І розгортають додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше). Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі", - написав Кличко в Телеграм у суботу.

За його словами, такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі. Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах №263, №264, №306, №275, №293, куди вже направлені мобільні котельні для оперативного підключення.

Загалом у Деснянському районі, куди, крім Виґурівщини-Троєщини, входять також значно менші житлові масиви Водопарк, Лісовий та Биківня, близько 1,7 тис багатоповерхових будинків.

Раніше Кличко повідомив, що в Києві внаслідок ворожої атаки знову майже 6 тис. будинків перебувають без опалення. Більшість із них ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня. Також він повідомив про проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Теги: #київ #енергопостачання #теплопостачання #кличко

