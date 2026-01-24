Ворог влучив у нежитлові будівлі та офісну в трьох районах Києва – влада

Ворог влучив у нежитлові будівлі та офісну в трьох районах Києва.

Так, за словами очільника ОВА Тимура Ткаченко, в Голосіївському районі влучання в нежитлову будівлю. Є пожежа. Також ворог влучив в 6-ти поверхову офісну будівлю в Соломʼянському районі.

Між тим, мер міста Віталій Кличко пише про влучання в нежитлову забудову ще в Деснянському районі.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/6068

https://t.me/tkachenkotymur/2221

https://t.me/tkachenkotymur/2222