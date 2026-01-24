Інтерфакс-Україна
Події
02:05 24.01.2026

Ворог влучив у нежитлові будівлі та офісну в трьох районах Києва – влада

1 хв читати

Ворог влучив у нежитлові будівлі та офісну в трьох районах Києва.

Так, за словами очільника ОВА Тимура Ткаченко, в Голосіївському районі влучання в нежитлову будівлю. Є пожежа. Також ворог влучив в 6-ти поверхову офісну будівлю в Соломʼянському районі.

Між тим, мер міста Віталій Кличко пише про влучання в нежитлову забудову ще в Деснянському районі.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/6068

https://t.me/tkachenkotymur/2221

https://t.me/tkachenkotymur/2222

Теги: #київ #атака #влучання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:32 24.01.2026
У Харкові вже понад 11 постраждалих - Терехов

У Харкові вже понад 11 постраждалих - Терехов

02:31 24.01.2026
Двоє постраждалих у тяжкому стані ушпиталено в Києві - мер

Двоє постраждалих у тяжкому стані ушпиталено в Києві - мер

01:53 24.01.2026
У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

01:08 24.01.2026
Російський БпЛА влучив у будинок у Харкові, спалахнула пожежа

Російський БпЛА влучив у будинок у Харкові, спалахнула пожежа

00:25 24.01.2026
Росіяни вдарили БпЛА по Харкову - мер

Росіяни вдарили БпЛА по Харкову - мер

18:26 23.01.2026
У Києві без тепла залишаються 1200 багатоповерхівок – Кличко

У Києві без тепла залишаються 1200 багатоповерхівок – Кличко

15:29 23.01.2026
Кличко: Мер Варшави передав Києву 90 генераторів

Кличко: Мер Варшави передав Києву 90 генераторів

13:27 23.01.2026
Куди піти в Києві на вихідних 24–25 січня

Куди піти в Києві на вихідних 24–25 січня

10:47 23.01.2026
У Святошинському районі Києва сталась пожежа на території складів, може погіршитись стан повітря - влада

У Святошинському районі Києва сталась пожежа на території складів, може погіршитись стан повітря - влада

08:43 23.01.2026
Кличко повідомив про 1940 багатоповерхівок в Києві, які все ще не опалюються

Кличко повідомив про 1940 багатоповерхівок в Києві, які все ще не опалюються

ВАЖЛИВЕ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

ОСТАННЄ

Україна та Франція посилять співпрацю щодо підтримки українських ветеранів

Франція не бере участі в ініціативі PURL, та допомагає Україні в інших сферах - міністр-делегат

У Харкові 2 жінки постраждали внаслідок атаки БпЛА

США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані

Україні потрібне енергетичне припиненя вогню. Ми наближаємося до гуманітарної катастрофи – гендиректор ДТЕК у Давосі

У Білому домі назвали "продуктивним" перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

Трамп розкритикував Канаду через позицію щодо Гренландії та Китаю

На Київщині задіяно понад 4,4 тис. генераторів для забезпечення критичної інфраструктури, очікується додаткове обладнання від партнерів

Єдність та лідерство країн "NB8" посилають потужний сигнал: агресія РФ не буде нормалізована – Сибіга

США та ЄС планують залучити $800 млрд для десятирічного плану відновлення України – Politico

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА