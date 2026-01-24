02:05 24.01.2026
Ворог влучив у нежитлові будівлі та офісну в трьох районах Києва – влада
Ворог влучив у нежитлові будівлі та офісну в трьох районах Києва.
Так, за словами очільника ОВА Тимура Ткаченко, в Голосіївському районі влучання в нежитлову будівлю. Є пожежа. Також ворог влучив в 6-ти поверхову офісну будівлю в Соломʼянському районі.
Між тим, мер міста Віталій Кличко пише про влучання в нежитлову забудову ще в Деснянському районі.
