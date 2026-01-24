Інтерфакс-Україна
Події
00:42 24.01.2026

США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані

1 хв читати

США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані, повідомило Південне командування ЗС США.

"23 січня, за вказівкою @SecWar Піта Хегсета, Об'єднана оперативна група "Південний Спір" завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується визначеними терористичними організаціями", - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

Як зазначається, американська розвідка підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану та брало участь у операціях з наркоторгівлі.

"Двоє наркотерористів були вбиті, а один вижив. Після зіткнення Командування Південної Операції США негайно повідомило охоронну групу США про активацію системи пошуку та порятунку для того, хто вижив", - повідомляє командування.

Джерело: https://x.com/Southcom/status/2014825085425877224

Теги: #наркоторговці #удар #судно #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:11 24.01.2026
У Білому домі назвали "продуктивним" перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

У Білому домі назвали "продуктивним" перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

23:49 23.01.2026
Трамп розкритикував Канаду через позицію щодо Гренландії та Китаю

Трамп розкритикував Канаду через позицію щодо Гренландії та Китаю

22:52 23.01.2026
США та ЄС планують залучити $800 млрд для десятирічного плану відновлення України – Politico

США та ЄС планують залучити $800 млрд для десятирічного плану відновлення України – Politico

21:53 23.01.2026
Сьогоднішні переговори в Абу-Дабі завершені – речниця голови делегації України

Сьогоднішні переговори в Абу-Дабі завершені – речниця голови делегації України

19:24 23.01.2026
Федоров обговорив з тимчасово повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та Himars

Федоров обговорив з тимчасово повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та Himars

19:49 22.01.2026
До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

00:28 13.01.2026
Ворог вдарив по передмістю Харкова, виникла пожежа

Ворог вдарив по передмістю Харкова, виникла пожежа

19:06 12.01.2026
Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

20:10 09.01.2026
Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, даних щодо постраждалих немає

19:11 08.01.2026
Зеленський попередив про можливий новий російський масований удар вночі

Зеленський попередив про можливий новий російський масований удар вночі

ВАЖЛИВЕ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

ОСТАННЄ

Росіяни вдарили БпЛА по Харкову - мер

Україні потрібне енергетичне припиненя вогню. Ми наближаємося до гуманітарної катастрофи – гендиректор ДТЕК у Давосі

На Київщині задіяно понад 4,4 тис. генераторів для забезпечення критичної інфраструктури, очікується додаткове обладнання від партнерів

Єдність та лідерство країн "NB8" посилають потужний сигнал: агресія РФ не буде нормалізована – Сибіга

Шмигаль розраховує, що у найближчі дні вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень

Умєров про тристоронні переговори між Україною, США та РФ: Завтра будуть ще зустрічі

Чехи за 2 доби зібрали 100 млн грн на генератори для України

Вперше в історії Болгарії президентом країни стала жінка Іліяна Йотова

Столичні торговельні центри обмежили зовнішнє освітлення фасадів і рекламних екранів

Французькі військові розпочнуть у лютому тримісячні навчання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА