США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані

США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані, повідомило Південне командування ЗС США.

"23 січня, за вказівкою @SecWar Піта Хегсета, Об'єднана оперативна група "Південний Спір" завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується визначеними терористичними організаціями", - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

Як зазначається, американська розвідка підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану та брало участь у операціях з наркоторгівлі.

"Двоє наркотерористів були вбиті, а один вижив. Після зіткнення Командування Південної Операції США негайно повідомило охоронну групу США про активацію системи пошуку та порятунку для того, хто вижив", - повідомляє командування.

Джерело: https://x.com/Southcom/status/2014825085425877224