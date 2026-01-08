Зеленський попередив про можливий новий російський масований удар вночі

РФ може нанести сьогодні вночі новий масований удар, росіяни незмінні і намагаються скористатися погодою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.