Сибіга після нічної атаки на Україну: Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів, щоб посилити тиск на Москву

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів до негайних дій для посилення тиску на Москву після нічних ударів по Києву, унаслідок яких загинуло щонайменше четверо цивільних, серед якиє медик, а понад два десятки людей отримали поранення.

За його словами, удари були спрямовані на житлові райони та критичну інфраструктуру, включно з електропостачанням, опаленням та водопостачанням. "Житлові райони, критична інфраструктура, електропостачання, опалення та водопостачання зазнали жорстоких атак крилатими та балістичними ракетами, а також безпілотниками", – зазначив Сибіга у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі X.

Він підкреслив, що атаки російських військ не обмежуються столицею. "Львів і Київ сьогодні вранці, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші регіони раніше цього тижня — агресор демонструє повну зневагу до мирних зусиль", – написав міністр.

"Якщо воєнний злочинець Путін думає, що він зможе змусити українців прийняти його ультиматуми бомбардуваннями, він помиляється…Ми інформуємо наших партнерів про наслідки нічних ударів. Ми закликаємо до рішучої реакції. Публічне засудження — особливо від тих, хто нещодавно висловлював занепокоєння через фейкову "атаку на резиденцію Путіна"", - йдеться в його повідомленні ранком пʼятниці.

Сибіга наголосив, що Україна закликає партнерів до нових раундів жорстких санкцій проти Росії та інших заходів, які посилять тиск на Москву, позбавляючи її ресурсів для терору та війни.

"Нові раунди жорстких санкцій, щоб позбавити Росію ресурсів для терору та війни. Нові пакети оборонної допомоги Україні для кращого захисту нашого народу та відсічі загарбникам. Нові кроки для забезпечення відповідальності за російські злочини. Терор і жорстокість Росії мають зустріти єдність, силу та справедливість", - підсумував Сибіга.