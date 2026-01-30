Кабмін скасував ліцензування експорту та імпорту літій-іонних акумуляторів

Кабінет Міністрів виключив літій-іонні акумулятори, які використовуються у системах накопичення електроенергії, з переліку товарів, для яких потрібна ліцензія на імпорт та експорт, повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Спрощення імпорту акумуляторів допоможе швидше розгортати системи накопичення енергії і посилити енергетичну стійкість країни", - наведено в повідомленні слова заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва.

В міністерстві додали, що, за даними Асоціації сонячної енергетики України, обов’язкове ліцензування таких акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання та зменшувало можливості бізнесу, лікарень і домогосподарств забезпечувати себе електроенергією під час відключень.