16:05 30.01.2026

Освітній омбудсмен пропонує розділити вступників з ТОТ та вступників з територій активних бойових дій в окремі квоти

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен України Надія Лещик вважає, що об’єднання кількох нерівнозначних категорій вступників у межах однієї Квоти-2 не відображає специфіки їхніх освітніх потреб. 

Зокрема, по результатам опрацювала проєкту порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році, омбудсмен зазначила, що проєктом, передбачено, що такими спеціальними умовами прийому на навчання за Квотою-2 за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси), та які переселилися з неї до 1 жовтня року, що передує року вступу.

"Переконана, що об’єднання цих категорій вступників у межах однієї квоти не відображає специфіки їхніх освітніх потреб. Попри те, що як абітурієнти з територій активних бойових дій, так і абітурієнти з ТОТ стикаються з істотними труднощами у доступі до української освіти та мають освітні втрати, між цими категоріями існують принципові відмінності. Учні з територій бойових дій мають можливість продовжувати навчання у закладах освіти України, натомість абітурієнти з тимчасово окупованих територій протягом тривалого часу перебувають під впливом репресивної системи російської федерації, що не лише ускладнює їх доступ до освіти, але й інтеграцію в український освітній простір", - написала Лещик.

Також вона наголосила, що відкритим залишається питання доступу до української вищої освіти осіб з деокупованих територій.

"Тому запропонувала розділити вступників з ТОТ та вступників з територій активних бойових дій в окремі квоти, а для вступників з деокупованих територій запровадити окрему квоту", - зазначила омбудсмен.

Крім того, вона звернула увагу, що проєктом порядку визначається, що Квота-2 встановлюється в обсязі 10% (але не менше одного місця), 40% у переміщених (тимчасово переміщених) закладах вищої освіти, закладах вищої освіти Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, що є  майже ідентичний тому, що був у 2025 році.

"Ще у 2025 році про проблему нестачі бюджетних місць для дітей з тимчасово окупованих територій заявляли громадські організації у відкритому зверненні до Міністерства освіти і науки України від 25 серпня 2025 року з проханням гарантувати виділення достатньої кількості бюджетних місць для забезпечення вступу дітей та молоді з тимчасово окупованих територій в українські заклади вищої освіти. У відкритому зверненні громадські організації заявляли, що в наявній послідовності переведення представників різних пільгових категорій на бюджетні місця, вступники з тимчасово окупованих територій – передостанні. Тобто їхні шанси потрапити на вакантне бюджетне місце дуже низькі", - написала вона.

