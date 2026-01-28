Інтерфакс-Україна
12:43 28.01.2026

Освітній омбудсмен за скорочення до 5 днів дозволу дітям не відвідувати школу без меддовідки

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен України Надія Лещик виступає за скорочення з 10 до 5 днів дозволу дітям не відвідувати школу без медичної довідки, а також за посилення відповідальності для батьків.

"Якщо порівнювати з європейськими країнами, куди масово виїхали наші громадяни, то українське законодавство є досить ліберальним. Там дитині фактично заборонено не відвідувати заклад освіти. Навіть кілька днів пропусків – і соціальні служби з'ясовують причини", - сказала Лещик в коментарі виданню "Українська правда "Життя".

За словами омбудсмена, в Україні дозволено без медичної довідки не відвідувати школу до 10 днів за запискою батьків.

"Я працювала в робочій групі й пропонувала скоротити цей термін хоча б до 5 днів, бо деякі батьки зловживають цим. Діти фактично випадають із системи освіти. Але цю пропозицію не підтримали. Ми аналізували дані в одній громаді щодо відвідування дітей. Результати показали, що частина дітей фактично не здобуває освіту. Водночас відповідальність батьків мінімальна – штраф близько 750 гривень. Тому, можливо, треба посилювати законодавство в цьому питанні", - додала вона.

Серед іншого, Лещик нагадала, що в Україні дозволена сімейна форма навчання, яка виправдана для дітей, які виїхали за кордон.

"Але якщо дитина перебуває у Києві чи Львові, виникає питання: чому вона на сімейному навчанні, чому не відвідує заклад освіти? Чи справді батьки навчають дитину? Чи можуть забезпечити державний стандарт освіти? Сімейна форма навчання передбачає певний вид контролю знань: проведення контрольних робіт, тестувань. Заклад освіти може ініціювати переведення дитини на очну форму, якщо вона не виходить на зв'язок або демонструє низький рівень знань. Але на практиці школи рідко на це наважуються", - констатувала омбудсмен.

Як повідомлялося, згідно з порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів, у разі відсутності учнів на навчальних заняттях протягом 10-ти робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин відповідальна особа закладу освіти змінює у відповідному профілі дитини інформацію шляхом внесення відмітки "не охоплена (не охоплений) навчанням". Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням одного з батьків дитини чи інших її законних представників, поданим у довільній формі.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх або неповнолітніх дітей, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн), а ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 грн).

Теги: #лещик_надія #освітній_омбудсмен

