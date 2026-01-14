Служба освітнього омбудсмена отримала майже 2,3 тис. звернень та запитів у 2025 році

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

У 2025 році Служба освітнього омбудсмена отримала 2289 звернень та запитів на доступ до публічної інформації.

Згідно з інформацією, яку оприлюднила освітній омбудсмен Надія Лещик в мережі Facebook, серед найпоширеніших тем звернень: вільний вибір виду і форми здобуття освіти (319); реорганізація, ліквідація, пониження ступеня закладів освіти (218); трудові відносини (педагогічне навантаження, відпустки, призначення, звільнення працівників тощо) (215); жорстоке поводження, зокрема булінг учасників освітнього процесу, дискримінація в закладах освіти (165); дії в разі надзвичайного стану, воєнного стану, повітряної тривоги (137).

"Реагуванням та результатами розгляду окремих звернень з дозволу заявників ділимося на власних інформаційних ресурсах, адже це надихає інших захищати свої права. Також працюємо над тим, щоб комплексно розв’язувати проблеми захисту прав та запобігати порушенню. З цією метою виступаємо з ініціативами й надаємо пропозиції змін до чинного законодавства та долучаємося до розробки нових актів", - написала вона.

Також за її словами, Служба освітнього омбудсмена у минулому році здійснювала заходи щодо відновлення порушених прав, і загалом за цей період було: надано письмових відповідей на офіційні звернення – 2668; надіслано рекомендацій та вимог закладам освіти – 335; надіслано рекомендацій та вимог органам управління освітою – 163; надіслано листів до органів державної влади у межах реагування на звернення заявників – 551; надіслано повідомлень до правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушень – 39; надано консультацій заявникам (телефоном та в месенджерах, соціальних мережах) – 2276.

"Також для захисту прав долучалася до судових засідань, організовувала особисті прийоми, брала участь у засіданнях комісій з розгляду випадків булінгу, етичних комісій закладів вищої освіти, комісії з проведення службового розслідування та багатьох робочих групах", - додала Лещик.