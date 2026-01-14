Інтерфакс-Україна
Події
14:43 14.01.2026

Служба освітнього омбудсмена отримала майже 2,3 тис. звернень та запитів у 2025 році

2 хв читати
Служба освітнього омбудсмена отримала майже 2,3 тис. звернень та запитів у 2025 році
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

У 2025 році Служба освітнього омбудсмена отримала 2289 звернень та запитів на доступ до публічної інформації.

Згідно з інформацією, яку оприлюднила освітній омбудсмен Надія Лещик в мережі Facebook, серед найпоширеніших тем звернень: вільний вибір виду і форми здобуття освіти (319); реорганізація, ліквідація, пониження ступеня закладів  освіти  (218); трудові відносини (педагогічне навантаження, відпустки, призначення, звільнення працівників тощо) (215); жорстоке поводження, зокрема булінг учасників освітнього процесу, дискримінація в закладах освіти (165); дії в разі надзвичайного стану, воєнного стану, повітряної тривоги (137).

"Реагуванням та результатами розгляду окремих звернень з дозволу заявників ділимося на власних інформаційних ресурсах, адже це надихає інших захищати свої права. Також працюємо над тим, щоб комплексно розв’язувати проблеми захисту прав та запобігати порушенню. З цією метою виступаємо з ініціативами й надаємо пропозиції змін до чинного законодавства та долучаємося до розробки нових актів", - написала вона.

Також за її словами, Служба освітнього омбудсмена у минулому році здійснювала заходи щодо відновлення порушених прав, і загалом за цей період було: надано письмових відповідей на офіційні звернення  – 2668; надіслано рекомендацій та вимог закладам освіти – 335; надіслано рекомендацій та вимог органам управління освітою – 163; надіслано листів до органів державної влади у межах реагування на звернення заявників – 551; надіслано повідомлень до правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушень – 39; надано консультацій заявникам (телефоном та в месенджерах, соціальних мережах) – 2276.

"Також для захисту прав долучалася до судових засідань, організовувала особисті прийоми, брала участь у засіданнях комісій з розгляду випадків булінгу, етичних комісій закладів вищої освіти, комісії з проведення службового розслідування та багатьох робочих групах", - додала Лещик.

Теги: #запити #освітній_омбудсмен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 12.01.2026
Освітній омбудсмен про напад в київській школі: Заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів

Освітній омбудсмен про напад в київській школі: Заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів

13:30 16.12.2025
Освітня омбудсменка Лещик: Проблем на всіх рівнях освіти багато, одна з ключових – нестача фінансування

Освітня омбудсменка Лещик: Проблем на всіх рівнях освіти багато, одна з ключових – нестача фінансування

13:08 16.12.2025
Спроможність Служби освітнього омбудсмена дуже обмежена і не вистачає представників на місцях - Лещик

Спроможність Служби освітнього омбудсмена дуже обмежена і не вистачає представників на місцях - Лещик

12:50 13.11.2025
Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

10:02 17.09.2025
Освітній омбудсмен: Батьки не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти

Освітній омбудсмен: Батьки не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти

11:31 06.09.2025
Освітній омбудсмен пообіцяла розібратись з встановленням плати для батьків у приватному електронному щоденнику

Освітній омбудсмен пообіцяла розібратись з встановленням плати для батьків у приватному електронному щоденнику

11:15 04.09.2025
Освітній омбудсмен закликає владу Харкова забезпечити педагогам безплатний медогляд у 2025 р.

Освітній омбудсмен закликає владу Харкова забезпечити педагогам безплатний медогляд у 2025 р.

15:56 29.05.2025
Запити до держорганів щодо відвідування урядового кварталу Портновим підписали лише нардепи з "Євросолідарності" - Геращенко

Запити до держорганів щодо відвідування урядового кварталу Портновим підписали лише нардепи з "Євросолідарності" - Геращенко

13:32 01.05.2025
Публікування закладами освіти світлин і відео з дітьми може порушувати їхні права - освітній омбудсмен

Публікування закладами освіти світлин і відео з дітьми може порушувати їхні права - освітній омбудсмен

16:35 10.04.2025
Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат "Справи громад" та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у "Євросолідарності"

Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат "Справи громад" та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у "Євросолідарності"

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Рада призначила Федорова міністром оборони

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

ОСТАННЄ

Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

До 9 років позбавлення волі засуджено ексректора Донецького медуніверситету - ВАКС

Уряд Іспанії затвердив угоду, яка дозволяє виготовити для України тактичний радар Lanza LTR-25

Домбровскіс: ЄС залишає за собою право використати росактиви, якщо РФ не сплатить Україні репарації

Прокуратура: у Вінниці підпільно виробляли фальшиві марки "Укрпошти", зокрема, серії "Русский военний корабль, иди …!"

Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

Перші кошти з EUR90 млрд Україна зможе отримати в квітні - Домбровскіс

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

У Києві зафіксовано влучання ворожого БпЛА на подвір'ї приватного домоволодіння – КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА