Інтерфакс-Україна
Події
13:32 01.05.2025

Публікування закладами освіти світлин і відео з дітьми може порушувати їхні права - освітній омбудсмен

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Публікування закладами освіти світлин і відео з дітьми може порушувати їхні права - освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що публікування закладами освіти світлин і відео з дітьми може порушувати права дитини.

"Заклади освіти на своїх інформаційних ресурсах (вебсайтах, сторінках у соціальних мережах) розміщують дуже багато фото- та відеоматеріалів про свою діяльність, зокрема, про участь у заходах, конкурсах, екскурсіях тощо. Найчастіше на цих світлинах зображені діти. Часто це є не стільки проявом проактивної комунікації з батьками, скільки елементом звітування перед відповідним органом управління у громаді про певні заходи чи активності", - йдеться у повідомленні омбудсмена. 

Лещик зазначає, що розміщуючи будь-яку інформацію про дітей у мережі Інтернет, зокрема й дитячі світлини, варто пам'ятати, що з такого моменту ця інформація починає "жити власним життям", а іноді може потрапити до людей, які своїми діями можуть нашкодити дитині, наприклад, вчиняти кібербулінг, хакерство, шахрайство чи шантаж. 

"Також світлини разом із супутньою інформацією іноді дозволяють ідентифікувати дитину та батьків, відстежити місце та час її перебування і можуть полегшити переслідування та вчинення злочинів щодо дитини та/або батьків. В умовах воєнного стану ризик того, що оприлюднення інформації про дитину, зокрема фото, може завдати їй шкоди, лише зростає", - додала вона.

У зв'язку з чим, освітній омбудсмен звертає увагу батьків, закладів освіти, органів управління, що здійснення фотографування, відеозйомки та публікування закладами освіти світлин і відео з дітьми може порушувати права дитини, тому заклади освіти мають робити це, дотримуючись певних правил.

"Просимо органи управління не вимагати від педагогічних працівників розміщення фото та відео дітей і надсилання фото й відеозвітів, адже крім безпекових ризиків, це також покладає додаткове навантаження на вчителів", - додала вона.

Теги: #фото #відео #освітній_омбудсмен #діти

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