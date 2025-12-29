Ще семеро українських дітей вдалося повернути з окупованих територій

Команда благодійної організації "Save Ukraine" минулого тижня вивезла з тимчасово окупованих територій семеро українських дітей та підлітків, які зазнавали тиску, погроз і спроб примусового перевиховання з боку окупаційної влади, повідомив засновник організації Микола Кулеба.

Як повідомляється, серед врятованих 17-річний Максим, який, попри вроджені вади слуху, в окупації продовжував таємно навчатися онлайн в українській школі. Його родина регулярно зазнавала обшуків через проукраїнську позицію.

Також вдалося вивезти 23-річного Артема та 19-річного Данила, чию сім'ю окупанти систематично переслідували. За словами Кулеби, представники ФСБ намагалися завербувати хлопців, а їхній матері погрожували депортацією. Причиною тиску стало те, що Артем до окупації міста служив у територіальній обороні.

Серед врятованих є й 18-річний Богдан, якого окупаційна влада зняла з занять в училищі та примусово відправила на "комісію" в психлікарню, після чого намагалася поставити на військовий облік у російській армії. Після отримання повістки хлопець вирішив тікати.

Ще один підліток 17-річний Дмитро був вивезений окупантами разом із родиною під виглядом "евакуації". Насправді дітей доправили спочатку до наметового табору в Бєлгороді, а згодом - у гуртожиток в Орловській області, де на хлопця оформили фейкові документи.

Наразі всі врятовані діти перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну допомогу, підтримку з оформленням документів і житло.

За словами Кулеби, операція стала можливою завдяки підтримці Володимир Кличко, Тетяни Кіль та ініціативи "We Are All Ukrainians", благодійного фонду Хуманіті та Об'єднаного центру з координації пошуку й звільнення.

За даними "Save Ukraine", з початку повномасштабної війни організації вже вдалося повернути з окупації понад тисячу українських дітей, однак тисячі досі залишаються на тимчасово захоплених територіях.