Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:55 13.01.2026

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

4 хв читати
У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Києві відкрився дев’ятий центр всеукраїнської мережі центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров’я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією. 

Щороку київський центр зможе надавати якісну й безоплатну психологічну допомогу понад 4 000 військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють сучасні, комфортні та безбар’єрні центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Новий осередок мережі ПОВЕРНЕННЯ створено на базі одного з ключових медичних закладів Києва. 

У межах проєкту ПОВЕРНЕННЯ проведено капітальний ремонт частини приміщень першого поверху. Простір центру спроєктовано з урахуванням принципів безбар’єрності, інклюзивності та психологічної безпеки. Широкі дверні отвори, відсутність порогів, інклюзивні санітарні вузли, антиковзке покриття підлоги створюють умови, у яких кожна людина може почуватися гідно й комфортно, незалежно від фізичних обмежень чи стану здоров’я.

Однією з ключових цінностей центру та всієї мережі ПОВЕРНЕННЯ є психологічна інклюзивність. Це означає, що простір, комунікація і терапевтичні підходи будуються так, аби кожен відвідувач — незалежно від досвіду, стану чи глибини травми — відчував безпеку, гідність, прийняття й можливість говорити про найскладніше без страху, що його неправильно зрозуміють або оцінять.

Під час відкриття центру засновник проєкту ПОВЕРНЕННЯ Віктор Пінчук зазначив:

— ПОВЕРНЕННЯ для мене та моєї дружини Олени — стратегічний проєкт. На жаль, для нашої країни це буде проєкт не тільки на час війни й не лише на найближчі роки. Я вважаю, що наступне покоління буде опікуватися ментальним здоров’ям тих, хто воював і воює, а також членів їхніх родин. Також Віктор Пінчук наголосив: «Ми створюємо ці центри як відкритий бенчмарк — щоб держава, бізнес і меценати долучалися та масштабували цю модель. Робота з ветеранами й ветеранками — це не про роки, а про десятиліття. Поряд з обороною та економічним відновленням це один із ключових напрямків, що визначатиме розвиток країни на багато років уперед».

Простір київського центру ПОВЕРНЕННЯ продуманий для комплексної роботи й включає кімнати індивідуальної та групової терапії, палату денного стаціонару, маніпуляційний кабінет, ординаторську, а також зону рецепції з комфортним простором для очікування. Усе середовище вибудувано так, щоб знижувати рівень напруги, формувати відчуття спокою і довіри та підтримувати процес психологічного відновлення.

Центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ забезпечено необхідним обладнанням, технікою і терапевтичними інструментами для роботи з наслідками травми. Зокрема, оснащено комп’ютерною та мультимедійною технікою, системою психологічного розвантаження й управління стресом Shiftwave System, інструментами для EMDR-терапії, матеріалами для арттерапії та сенсорної регуляції, а також професійною фаховою літературою.

У центрі працює мультидисциплінарна команда у складі двох лікарів, двох клінічних психологів, двох практичних психологів, медичної сестри та фахівця із супроводу ветеранів. Така модель роботи дозволяє забезпечити комплексний підхід до допомоги, у якому враховуються клінічні, психологічні й соціальні потреби людини.

Наталія Петренко, завідувачка центру ментального здоров’я в Києві: 

«Людиноцентричний підхід у сфері ментального здоров’я означає починати не з діагнозу, а з людини. З її досвіду, відчуттів, темпу й запиту. Для нас важливо, щоб ветеран чи ветеранка були активними учасниками власного відновлення: визначали цілі, озвучували потреби й розуміли, навіщо відбувається кожен крок. Саме така співпраця створює довіру, відчуття опори й безпеки — основу для стійкого та довготривалого відновлення».

Центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ надає допомогу людям із наслідками стресу, тривожними й депресивними розладами, посттравматичним стресовим розладом, психосоматичними проявами і труднощами адаптації до мирного життя. У роботі застосовуються доказові, травмо-орієнтовані підходи з особливою увагою до темпу людини, відчуття безпеки та поступового відновлення психічної стійкості.

Окремою складовою проєкту ПОВЕРНЕННЯ є освітній напрям, спрямований на системний розвиток сфери ментального здоров’я в Україні. У співпраці з українськими й міжнародними експертами в межах проєкту впроваджуються сучасні навчальні програми для фахівців — практичні тренінги, воркшопи та супервізії, що базуються на доказових методах, зокрема EMDR, когнітивно-поведінковій і травмо-фокусованій терапії. Освітня компонента забезпечує сталість підходів, високу якість допомоги й довгостроковий вплив проєкту ПОВЕРНЕННЯ на систему ментального здоров’я України.

Всеукраїнська мережа центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ вже працює у Дніпрі, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому й Чернігові та продовжує масштабуватися. Усі центри діють на базі державних медичних закладів та амбулаторно надають безоплатну допомогу військовим, ветеранам і членам їхніх родин.

На першому етапі засновники проєкту — Віктор та Олена Пінчуки — планують створити 25 центрів ПОВЕРНЕННЯ по всій Україні, які щороку зможуть надавати підтримку понад 100 тисячам військових, ветеранів та членів їхніх родин.

 

Теги: #повернення #олена_пінчук #віктор_пінчук #пінчуки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:36 08.01.2026
Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

04:35 08.01.2026
Група дітей в грудні повернулася з примусової російської депортації - Зеленська

Група дітей в грудні повернулася з примусової російської депортації - Зеленська

17:38 05.01.2026
Петрик П’яточкін повертається: культовий мультфільм екранізують у форматі художнього кіно

Петрик П’яточкін повертається: культовий мультфільм екранізують у форматі художнього кіно

08:59 05.01.2026
Ф’юрі оголосив про повернення у великий бокс

Ф’юрі оголосив про повернення у великий бокс

12:53 30.12.2025
Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

21:53 29.12.2025
Ще семеро українських дітей вдалося повернути з окупованих територій

Ще семеро українських дітей вдалося повернути з окупованих територій

22:25 28.12.2025
КМДА: в Києві відновлено теплопостачання для ще понад 3,5 тис. будівель після атаки 27 грудня

КМДА: в Києві відновлено теплопостачання для ще понад 3,5 тис. будівель після атаки 27 грудня

18:55 20.12.2025
Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

11:43 19.12.2025
В Україну повернуто ще 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям - Коордштаб

В Україну повернуто ще 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям - Коордштаб

17:59 16.12.2025
в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

IDS Ukraine спрямувала понад 638 млн грн на благодійність: підсумки гуманітарної місії за 2022–2025 роки

5,3 млн грн на нову операційну в Інституті травматології та ортопедії НАМН України від Благодійного фонду Родини Жебрівських і Farmak

Наука виходить за межі класних кімнат: освітня ініціатива «Світ дослідників» від Henkel відтепер доступна в застосунку Мрія

Політична партія "Слуга Народу" спрямувала 92 млн грн на закупівлю понад 1000 дронів-перехоплювачів

Класифікатор професій: як уникнути помилок при введенні нових посад

ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНГРЕС (IBC) + Real Estate Market Awards відбудуться 26 березня у Києві

Петро Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори і буржуйки

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Шерон Стоун серед колекціонерів, а кияни — серед глядачів: "Уламки спогадів"

1 центр рекрутингу: все більше жінок долучається до Сухопутних військ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА