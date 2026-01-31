Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:05 31.01.2026

Порошенко вшанував пам’ять Парубія у день його 55-річчя

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко згадав Андрія Парубія, якому цього дня мало б виповнитися 55 років.

У своєму дописі він зазначив, що Парубій залишався людиною відповідальності, не шукав простих рішень і мислив державними категоріями. За словами Порошенка, для Парубія армія, мова, віра та європейський вибір були фундаментом існування України, написав політик у Facebook.

«Друже, сьогодні тобі мало б виповнитися 55. Але в памʼяті й досі той страшний день наприкінці спекотного літа, коли куля вбивці забрала твоє життя. Досі важко говорити про Андрія в минулому часі. Важко усвідомлювати, що він більше не зайде до нашого прозорого офісу, не з’явиться у залі Верховної Ради. Важко прийняти, що його більше немає поруч», – пише Порошенко.

«У стінах парламенту сьогодні — твої фото, з яких дивишся на нас, в яких весь твій шлях. Студент Львівського університету, перші національно-визвольні мітинги, згодом політична та громадська діяльність. Тут і фото з В’ячеславом Чорноволом у Львівській обласній раді. Згодом Помаранчевої революції, Самооборона Майдану, робота у Верховній Раді. Історичний момент, коли ми вибороли Закон про мову. А ось ти зі зброєю в руках у Києві в 2022… Тут твої рідні й друзі… Фото, які назавжди закарбували те, ким ти був насправді», – пише пʼятий Президент.

За його словами, Андрій Парубій завжди був із тих, хто здатен нести відповідальність: «він не шукав зручних рішень і не обирав простих шляхів. Він обирав правильні. Він залишався людиною — у власному кабінеті, у парламентській залі, на Майдані. Для нього влада не була привілеєм — це був обов’язок. Обов’язок перед тими, хто стояв поруч, хто довіряв і підтримував».

«Андрій мислив державою. Армія, Мова, Віра, європейський вибір — для нього це були не гасла, а фундамент, без якого Україна не виживе. Він умів бачити на роки вперед і брав на себе відповідальність за рішення, які формували наше майбутнє. Він ніколи не зраджував себе. Бо знав: компроміс із совістю — це поразка, навіть якщо зовні вона видається як перемога», – зазначає Порошенко. 

«Такі люди не йдуть назавжди. Вони залишаються у принципах, які ми маємо зберегти. У державі, яку вони допомогли втримати. У шляху, який вони проклали для наступних поколінь. Андрію, тебе дуже не вистачає… І досі болить», – пише Петро Порошенко.

Теги: #вшанування #парубій #порошенко

