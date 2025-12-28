Друга петиція про перейменування вулиці в Києві на честь Парубія не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати вулицю Ахматової у столиці на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 29 жовтня і станом на 28 грудня вона набрала 705 голосів із 6 тис. необхідних.

"Обґрунтування, я думаю, зайве. Все зрозуміло і так. До речі, можна одночасно змінити тип вулиці на бульвар Андрія Парубія. Ця вулиця ж по суті є бульваром", - йшлося у петиції.

Як повідомлялося, в кінці жовтня петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Парубія не набрала необхідні для розгляду голоси.

У "Київ Цифровий" до 28 грудня включно проходить опитування про найменування вулиці на честь Парубія.

Парубій був застрелений 30 серпня у Львові. СБУ зібрала докази, що затриманий за підозрою у вбивстві Парубія - 52-річний львів’янин Михайло Сцельников, діяв на замовлення спецслужб РФ.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня, в День захисників і захисниць, присвоїв звання Герой України Андрію Парубію.