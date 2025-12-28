Інтерфакс-Україна
Події
11:58 28.12.2025

Друга петиція про перейменування вулиці в Києві на честь Парубія не набрала необхідних голосів

1 хв читати
Друга петиція про перейменування вулиці в Києві на честь Парубія не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати вулицю Ахматової у столиці на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 29 жовтня і станом на 28 грудня вона набрала 705 голосів із 6 тис. необхідних.

"Обґрунтування, я думаю, зайве. Все зрозуміло і так. До речі, можна одночасно змінити тип вулиці на бульвар Андрія Парубія. Ця вулиця ж по суті є бульваром", - йшлося у петиції.

Як повідомлялося, в кінці жовтня петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Парубія не набрала необхідні для розгляду голоси.

У "Київ Цифровий" до 28 грудня включно проходить опитування про найменування вулиці на честь Парубія.

Парубій був застрелений 30 серпня у Львові. СБУ зібрала докази, що затриманий за підозрою у вбивстві Парубія - 52-річний львів’янин Михайло Сцельников, діяв на замовлення спецслужб РФ.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня, в День захисників і захисниць, присвоїв звання Герой України Андрію Парубію.

Теги: #перейменування #парубій #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 26.12.2025
Петиція про безкоштовний проїзд для донорів крові у київському транспорті не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про безкоштовний проїзд для донорів крові у київському транспорті не набрала необхідних для розгляду голосів

09:08 26.12.2025
Чергова петиція про збереження історичного флігеля на вул. Рейтарській в Києві набрала необхідні голоси

Чергова петиція про збереження історичного флігеля на вул. Рейтарській в Києві набрала необхідні голоси

18:38 25.12.2025
Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

22:29 20.12.2025
Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

10:34 20.12.2025
Петиція про єдиний колір утеплених фасадів житлових будинків у Києві не набрала необхідної для розгляду кількості голосів

Петиція про єдиний колір утеплених фасадів житлових будинків у Києві не набрала необхідної для розгляду кількості голосів

10:45 18.12.2025
Порошенко закликав підтримати найменування вулиці на честь Андрія Парубія у центрі Києва

Порошенко закликав підтримати найменування вулиці на честь Андрія Парубія у центрі Києва

17:04 13.12.2025
Петиція до Кабміну про впровадження щорічної прогресивної винагороди для військових набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про впровадження щорічної прогресивної винагороди для військових набрала 25 тис. голосів

21:20 11.12.2025
Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

15:58 10.12.2025
Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

07:27 10.12.2025
Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

ВАЖЛИВЕ

Опалення повернеться в усі будинки Києва до кінця дня - віцепрем'єр

Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

Двосторонню зустріч Зеленського й Трампа перенесли на три години раніше – Білий дім

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

Зеленський обговорив із європейськими лідерами ключові документи, які будуть обговорюватися з Трампом

ОСТАННЄ

Опалення повернеться в усі будинки Києва до кінця дня - віцепрем'єр

У Києві відновлюють електропостачання, у Київській області – 19 тис., у Чернігівській – 20 тис. домогосподарств без світла – Міненерго

Пасажиропотік через кордон у тиждень Різдва підскочив ще на 21,9%, на кордоні досі черги – Держприкордонслужба

Енергетики ДТЕК повернули світло 748 тис. киян після масованої ворожої атаки

Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

Генштаб зафіксував упродовж доби 160 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 1016 ворожих цілей

Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців - Генштаб

28 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА