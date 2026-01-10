Петиція до Кабміну про запровадження кримінальної відповідальності за насильство над тваринами набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити кримінальну відповідальність за фізичне насильство над тваринами набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 5 січня, і станом на 10 січня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Ми, громадяни України, звертаємося до Кабінету міністрів України з вимогою ініціювати внесення змін до Кримінального кодексу України з метою запровадження реальної, чіткої та дієвої кримінальної відповідальності за фізичне насильство над тваринами", - йдеться в петиції.

Авто петиції заявляє, що чинне законодавство України у сфері захисту тварин не встановлює суворої кримінальної відповідальності за фізичне насильство, що призводить до страждань, каліцтва чи загибелі тварини, а існуючі санкції не мають достатнього стримуючого ефекту.

"У країнах Європейського Союзу, зокрема у Греції (Animal Welfare Act № 4830/2021), фізичне насильство над тваринами кваліфікується як тяжкий кримінальний злочин, і за найтяжчі форми жорстокості передбачено позбавлення волі до 10 років. Такий підхід довів свою ефективність у зменшенні випадків жорстокого поводження з тваринами і відповідає європейським стандартам захисту тварин", - додав автор.

У зв'язку з цим, в уряду вимагається внести зміни до Кримінального кодексу, якими встановити: кримінальну відповідальність за фізичне насильство над тваринами, що спричинило тварині фізичний біль, страждання, каліцтво чи смерть; покарання — позбавлення волі від 5 до 10 років за такі злочини при першому порушенні; встановити градацію покарання: за перший факт жорстокого фізичного насильства — позбавлення волі від 5 до 7 років; за повторний факт або вчинений з особливою жорстокістю — позбавлення волі 7–10 років; за систематичні порушення або у випадках тяжких наслідків — максимальний строк 10 років; передбачити додаткові обмеження, які застосовуються при таких злочинах: заборона на утримання тварин на строк не менше 10 років після відбуття покарання; створення реєстру осіб, засуджених за жорстоке поводження з тваринами, з обмеженням права купувати, отримувати у власність або опікуватися тваринами.

Як повідомлялося, 15 липня 2021 року Верховна Рада законодавчо посилила боротьбу проти жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, прийнятий закон передбачає обов'язкову наявність повідка для вигулу собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід (зокрема доберман, німецький дог, німецька вівчарка, ротвейлер, американський бульдог, бультер'єр). Закон забороняє протягом року утримувати тварин людям, на яких було накладено адміністративне стягнення чи застосовувалися заходи впливу за вчинення правопорушення, пов'язаного з жорстоким поводженням з тваринами, а також протягом десяти років з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно осіб, які були притягнуті до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності та провадження у справі було закрито за нереабілітуючими обставинами. Жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, спричиняє накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя чи здоров'я. За утримання собак і кішок у місцях, де це заборонено відповідними правилами, вигулювання собак без повідків та намордників, а також неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн).