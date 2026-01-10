Інтерфакс-Україна
Події
15:47 10.01.2026

Петиція до Кабміну про запровадження кримінальної відповідальності за насильство над тваринами набрала 25 тис. голосів

3 хв читати
Петиція до Кабміну про запровадження кримінальної відповідальності за насильство над тваринами набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити кримінальну відповідальність за фізичне насильство над тваринами набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 5 січня, і станом на 10 січня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Ми, громадяни України, звертаємося до Кабінету міністрів України з вимогою ініціювати внесення змін до Кримінального кодексу України з метою запровадження реальної, чіткої та дієвої кримінальної відповідальності за фізичне насильство над тваринами", - йдеться в петиції.

Авто петиції заявляє, що чинне законодавство України у сфері захисту тварин не встановлює суворої кримінальної відповідальності за фізичне насильство, що призводить до страждань, каліцтва чи загибелі тварини, а існуючі санкції не мають достатнього стримуючого ефекту.

"У країнах Європейського Союзу, зокрема у Греції (Animal Welfare Act № 4830/2021), фізичне насильство над тваринами кваліфікується як тяжкий кримінальний злочин, і за найтяжчі форми жорстокості передбачено позбавлення волі до 10 років. Такий підхід довів свою ефективність у зменшенні випадків жорстокого поводження з тваринами і відповідає європейським стандартам захисту тварин", - додав автор.

У зв'язку з цим, в уряду вимагається внести зміни до Кримінального кодексу, якими встановити: кримінальну відповідальність за фізичне насильство над тваринами, що спричинило тварині фізичний біль, страждання, каліцтво чи смерть; покарання — позбавлення волі від 5 до 10 років за такі злочини при першому порушенні; встановити градацію покарання: за перший факт жорстокого фізичного насильства — позбавлення волі від 5 до 7 років; за повторний факт або вчинений з особливою жорстокістю — позбавлення волі 7–10 років; за систематичні порушення або у випадках тяжких наслідків — максимальний строк 10 років; передбачити додаткові обмеження, які застосовуються при таких злочинах: заборона на утримання тварин на строк не менше 10 років після відбуття покарання; створення реєстру осіб, засуджених за жорстоке поводження з тваринами, з обмеженням права купувати, отримувати у власність або опікуватися тваринами.

Як повідомлялося, 15 липня 2021 року Верховна Рада законодавчо посилила боротьбу проти жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, прийнятий закон передбачає обов'язкову наявність повідка для вигулу собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід (зокрема доберман, німецький дог, німецька вівчарка, ротвейлер, американський бульдог, бультер'єр). Закон забороняє протягом року утримувати тварин людям, на яких було накладено адміністративне стягнення чи застосовувалися заходи впливу за вчинення правопорушення, пов'язаного з жорстоким поводженням з тваринами, а також протягом десяти років з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно осіб, які були притягнуті до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності та провадження у справі було закрито за нереабілітуючими обставинами. Жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, спричиняє накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя чи здоров'я. За утримання собак і кішок у місцях, де це заборонено відповідними правилами, вигулювання собак без повідків та намордників, а також неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн).

Теги: #кабмін #тварини #петиція #насильство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 10.01.2026
Автопідприємство Кабміну не продавало і не закуповувало нових автомобілів у 2025р

Автопідприємство Кабміну не продавало і не закуповувало нових автомобілів у 2025р

11:01 10.01.2026
Петиція про зупинку метро в Києві о 9:00 під час хвилини мовчання не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про зупинку метро в Києві о 9:00 під час хвилини мовчання не набрала необхідних для розгляду голосів

12:06 08.01.2026
Київська влада відхилила петицію про встановлення вбиралень на всіх станціях метро

Київська влада відхилила петицію про встановлення вбиралень на всіх станціях метро

21:37 07.01.2026
Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

19:10 07.01.2026
Кабмін ухвалив проєкт нового Трудового кодексу - Свириденко

Кабмін ухвалив проєкт нового Трудового кодексу - Свириденко

12:46 06.01.2026
Мінфін реалізує 2 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо ДПС

Мінфін реалізує 2 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо ДПС

12:14 06.01.2026
МВС координує 4 погоджених урядом експериментальні проєкти, один з яких з обмеженим доступом

МВС координує 4 погоджених урядом експериментальні проєкти, один з яких з обмеженим доступом

11:09 06.01.2026
Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

10:30 06.01.2026
Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

22:26 05.01.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплати для медсестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати для медсестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала 25 тис. голосів

ВАЖЛИВЕ

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

ОСТАННЄ

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

Свириденко: Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності

Росіяни поділили в інфраструктурний об’єкт у Харкові, наслідки уточнюються

Зеленський обговорив з Будановим питання посилення санкційної політики

Сім суден "тіньового флоту" уникли затримання в Карибському морі за добу – Пентагон

Семеро поранених у Слов’янську після бомбового удару - поліція

Трамп і Зеленський можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України під час економічного форуму в Давосі – ЗМІ

Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Хмари про операцій проти ворога

Велика Британія виділяє GBP200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА