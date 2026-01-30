Інтерфакс-Україна
Петиція про заборону куріння кальянів та їх аналогів в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити на території столиці куріння кальянів та їх аналогів не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 1 грудня 2025 року і станом на 30 січня петиція набрала лише 639 голосів із 6 тис. необхідних.

"Всупереч усталеному міфу про начебто безпечність куріння кальяну медична статистика свідчить протилежне - кальян несе пряму загрозу життю й здоров’ю людини. Крім того, численні дослідження вказують на те, що через специфіку процесу куріння кальяну бронхо-легенева система більше схильна до розвитку захворювань, ніж при палінні тютюнових виробів", - йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що в Україні фактично відсутній жорсткий контроль з боку органів державної влади за складом речовин для кальяну.

У зв’язку з цим, на його думку, необхідно рішенням Київради заборонити куріння кальяну та їх аналогів на території міста Києва як таких, що несуть загрозу життю й здоров’ю громадян. 

Як повідомлялося, раніше необхідної для розгляду кількості голосів не набрала петиція на сайті Київради із закликом заборонити розміщення на території столиці реклами замінників тютюнових виробів (електронних цигарок, айкосів, снюсів та інших нікотиновмісних речовин).

