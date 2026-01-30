Інтерфакс-Україна
Події
14:23 30.01.2026

ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Держприкордонслужби України

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) строком на два місяці застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього голови Державної прикордонної служби України та 2 млн грн - до ексначальника відділу пункту пропуску на кордоні; фігурантів викрито на систематичному отриманні хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

"За клопотаннями детектива НАБУ, погодженими прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону", - йдеться у повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Так, суд частково задовольнив клопотання та застосував до колишнього голови Держприкордонслужби запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн, до вже колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби – 2 млн грн застави.

Термін дії зобов'язань – до 30 березня 2026 року.

У повідомленні не називають прізвища фігурантів. За інформацією Суспільного, йдеться про колишнього голову Держприкордонслужби Сергія Дейнеку та ексначальника відділу прикордонної служби "Соломоново" Олександра Марущака.

На обох підозрюваних покладено відповідні процесуальні зобов’язання, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у підозрі; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

