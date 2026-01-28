Інтерфакс-Україна
Суд пом’якшив запобіжний захід єксголові "Укренерго" Кудрицькому

Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід колишньому керівнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому, повідомляє "Суспільне".

"Запобіжний захід продовжено ще на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень. Крім того, суд залишив для Кудрицького низку процесуальних зобов’язань", - йдеться у повідомленні.

Так, Кудрицький має здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками у справі та з’являтися до суду за кожним викликом.

Рішення суду означає пом’якшення умов запобіжного заходу, однак Кудрицький і надалі перебуватиме під процесуальними обмеженнями в межах кримінального провадження.

Як повідомлялося, 29 жовтня 2025 року Печерський райсуд Києва заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького до 26 грудня включно з правом застави в 13,7 млн грн. 30 жовтня за нього внесли заставу, і ввечері він вийшов з-під варти.

Кудрицького затримало ДБР за підозрою у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства "НЕК "Укренерго". За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії (йдеться про одну з компаній раніше затриманого за закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд грн львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича). Зазначається, що в рамках двох договорів на понад 68 млн грн держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансу, який зловмисники привласнили.

Втім "Укренерго" стягнуло з підрядника банківську гарантію на цю суму, і, як зазначив Кудрицький, інтереси держпідприємства не постраждали.

Рішення суду він назвав політичним. У ході засідання, під час якого суд обирався запобіжний захід, Кудрицький запевнив, що не збирається ухилятися від слідства чи тікати, бо має намір довести безпідставність підозри щодо нього.

21 жовтня слідчі ДБР провели обшук в авто й вдома Кудрицького. Під час обшуку авто слідчі отримали доступ до його телефону, який перед тим попросили показати патрульні поліції, аби перевірити статус Резерв+.

Джерела в правоохоронних органах зазначали, що обшуки було проведено в рамках розслідування про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Кудрицький, коментуючи обшуки, вказав, що його ніхто ні в чому не підозрює, а метою обшуків, на його думку, був лише доступ до телефону.

Щодо Магамедрасулова СБУ та Офіс генпрокурора заявляли, що викрили його на веденні бізнесу в РФ. Печерський райсуд Києва 2 липня 2025 року обрав запобіжний захід Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою, а 17 жовтня продовжив його до 15 грудня без права на заставу. Захист просив для детектива будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, однак прокурор заявив, що Магамедрасулов може переховуватись і впливати на свідків.

 

