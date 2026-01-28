Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Кабінет міністрів України ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год для дітей з інвалідністю підгрупи А, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Уряд змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи. Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год. Це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Розподілом портативних зарядних станцій займатиметься Мінсоцполітики.