21:17 28.01.2026

Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

Кабінет міністрів України ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год для дітей з інвалідністю підгрупи А, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Уряд змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи. Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год. Це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Розподілом портативних зарядних станцій займатиметься Мінсоцполітики.

 

