23:57 24.01.2026

У Слов’янську двоє підлітків постраждали внаслідок атак ворожих FPV-дронів - МВА

Ворожі fpv-дрони атакували Слов’янськ: пошкоджено автомобілі та багатоповерхівку, постраждали дві дівчини-підлітки, повідомив голова Словʼянської міської військової адміністраці Вадим Лях.

"Другий день поспіль Словʼянськ - під атакою ворожих fpv. Сьогодні пошкоджено автівки, багатоповерхівку. На жаль, маємо двох постраждалих - дівчата-підлітки, які гуляли на вулиці. Обом надається необхідна медична допомога", - йдеться в дописі, оприлюдненому у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17mywpe4B1/?mibextid=wwXIfr

Теги: #постраждалі #діти #атака #словянськ

