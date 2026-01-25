Американські чиновники допустили можливу зустріч Путіна та Зеленського після переговорів в Абу-Дабі -ЗМІ

Американські чиновники заявили, що зустріч у Абу-Дабі стала важливим кроком на шляху до переходу до наступного етапу переговорів і може наблизити зустріч президентів Росії та України, повідомляє Axios.

"Ми дуже близькі до зустрічі між Путіним і Зеленським…Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися до зустрічі лідерів. Ми не думаємо, що ми далекі від цього. Якщо ми продовжимо йти нинішнім шляхом, ми дійдемо до цього", - наводить слова одного з американських чиновників портал.

Він додав, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі досягне більшого прогресу, це може призвести до того, що сторони зустрінуться в Москві або в Києві, чого не відбувалося роками.

Джерело: https://www.axios.com/2026/01/24/us-russia-ukraine-talks-abu-dhabi