Інтерфакс-Україна
Події
00:32 25.01.2026

Американські чиновники допустили можливу зустріч Путіна та Зеленського після переговорів в Абу-Дабі -ЗМІ

1 хв читати

Американські чиновники заявили, що зустріч у Абу-Дабі стала важливим кроком на шляху до переходу до наступного етапу переговорів і може наблизити зустріч президентів Росії та України, повідомляє Axios.

"Ми дуже близькі до зустрічі між Путіним і Зеленським…Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися до зустрічі лідерів. Ми не думаємо, що ми далекі від цього. Якщо ми продовжимо йти нинішнім шляхом, ми дійдемо до цього", - наводить слова одного з американських чиновників портал.

Він додав, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі досягне більшого прогресу, це може призвести до того, що сторони зустрінуться в Москві або в Києві, чого не відбувалося роками.

Джерело: https://www.axios.com/2026/01/24/us-russia-ukraine-talks-abu-dhabi

Теги: #сша #абу #дабі #зустріч #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:39 24.01.2026
У Міннеаполісі агент ICE вбив громадянина США, Трамп підтримав операцію, після чого спалахнули протести та критика демократів

У Міннеаполісі агент ICE вбив громадянина США, Трамп підтримав операцію, після чого спалахнули протести та критика демократів

22:33 24.01.2026
Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

21:40 24.01.2026
Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

20:54 24.01.2026
Стармер і Трамп обговорили необхідність сталого припинення вогню в Україні

Стармер і Трамп обговорили необхідність сталого припинення вогню в Україні

19:42 24.01.2026
Переговори в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого – ЗМІ

Переговори в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого – ЗМІ

16:25 24.01.2026
Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

11:20 23.01.2026
Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

10:35 23.01.2026
Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

10:04 23.01.2026
Зеленський зустрінеться з президентами Польщі та Литви у Вільнюсі – ЗМІ

Зеленський зустрінеться з президентами Польщі та Литви у Вільнюсі – ЗМІ

15:24 22.01.2026
Зустріч Зеленського і Трампа завершилася

Зустріч Зеленського і Трампа завершилася

ВАЖЛИВЕ

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

ОСТАННЄ

У Слов’янську двоє підлітків постраждали внаслідок атак ворожих FPV-дронів - МВА

Понад 160 бригад працюють над відновленням тепла в Києві, у Чернігові без електропостачання залишалося понад 400 тис. споживачів

ВІТКОФФ НАЗВАВ ПЕРЕГОВОРИ В АБУ-ДАБІ ДУЖЕ КОНСТРУКТИВНИМИ ТА АНОНСУВАВ ЇХ ПРОДОВЖЕННЯ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

Понад 800 тис. абонентів у Києві залишилися без світла через масовану атаку РФ - Шмигаль

Трамп попередив Канаду про ризик 100% мита у разі торговельної угоди з Китаєм

"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

У Києві вибухотехніки знешкодили нездетоновану частину балістичної ракети – поліція

У лікарні померла постраждала внаслідок удару БпЛА 23 січня – Синєгубов

Потік на в’їзд в Україну цього тижня знову більше за потік на виїзд попри обстріли та морози

В Деснянському районі Києва повернули світло для 88 тисяч осель – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА