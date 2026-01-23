Зеленський зустрінеться з президентами Польщі та Литви у Вільнюсі – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський проведе у Вільнюсі зустрічі з польським колегою Каролем Навроцьким та президентом Литви Ґітанасом Науседою, повідомив речник президента Польщі Рафал Лескієвіч.

"Цієї неділі у Вільнюсі, під час відзначення 163-ї річниці січня повстання, зустрінуться три президенти: Польщі, Литви та України. Вони спільно візьмуть участь, зокрема, у святій месі у Віленській архікатедрі. Це є об'єднуючим елементом – спільна історія, історія боротьби з царською Росією, а зараз боротьби українців з Російською Федерацією. Це історична паралель, яка є гарною платформою для переговорів", - повідомив він у програмі "Gość Wydarzeń" на каналі Polsat News.

Про те, що незабаром відбудеться зустріч Навроцького і Зеленського, польський президент говорив під час четвергової конференції в Давосі. Він додав, що "немає таких планів, щоб їхати до Києва чи на Україну" у зв'язку з четвертою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яка припадає на 24 лютого, повідомляє rmf24.

Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Польщі 19 грудня минулого року. Переговори лідерів Польщі та України стосувалися безпеки, історичних та економічних питань.