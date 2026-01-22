Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис., повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російські втрати найбільші з тих, що у них взагалі коли-небудь були. Тому я просто ділюся з вами реальною статистикою, а вона - 35 тис. вбитих на місяць, 35 тис. солдатів. Минулого року в цей місяць це було близько 14 тис.", - сказав Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер.

За його словами, Росія щомісяця мобілізує 40-43 тис. осіб, а почала втрачати 45 тис.

"З цих 43 тис. ви маєте знати, що десь 10-15% тікають і є певні поранені… Ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала збільшуватися через наші дронові технології та наших операторів дронів", - зазначив президент.