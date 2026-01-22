Зеленський: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить ідеєю з Гренландією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість лідерів чекають, що Америка перегорить ідеєю з Гренландією.

"Кожен рік приносить щось нове для Європи і для світу. Усі звернули увагу на Гренландію. І це зрозуміло, що більшість лідерів просто не знають, що з цим робити. І, здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Сподіваються, що це мине. Але що, якщо ні. Що тоді?" - сказав Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер.