На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей та повнолітню особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Їм - від 12 до 17 років. Серед врятованих – 12-річна дівчина, до дому якої приходили російські військові з обшуком після доносу про те, що нібито родина зберігає український прапор. Окупанти намагалися з’ясувати, чи підтримує родина ЗСУ. На щастя, тепер всі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Він додав, що порятунок відбувся за сприяння благодійної організації "Save Ukraine" у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.