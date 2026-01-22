Зеленський критикує Захід за відсутність реальної допомоги народу Білорусі та Ірану в боротьбі за свободу

Фото: скриншот

Європа чекає, щоб побачити, що зробить Америка з Іраном, коли ти відмовляєшся допомагати народу, який б’ється за свободу, наслідки повертаються і вони завжди негативні, прикладом того є Білорусь у 2020 році, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо Ірану, всі чекають, щоб побачити, що зробить Америка. Світ не пропонує нічого, Європа не пропонує нічого і не хоче зайти в це питання на стороні підтримки для іранського народу і демократії, яка їм потрібна. Але коли ти відмовляєшся допомагати народу, який б’ється за свободу, наслідки повертаються і вони завжди негативні. Білорусь у 2020 році – це приклад. Ніхто не допоміг їх народу", - сказав Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Він зазначив, що зараз російський ракетний комплекс "Орєшнік", розгорнутий у Білорусі та дістає до більшості столиць Європи.

"Цього б не сталося, якби білоруський народ переміг у 2020 році", - додав президент.