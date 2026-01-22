Інтерфакс-Україна
Події
16:38 22.01.2026

Зеленський критикує Захід за відсутність реальної допомоги народу Білорусі та Ірану в боротьбі за свободу

1 хв читати
Зеленський критикує Захід за відсутність реальної допомоги народу Білорусі та Ірану в боротьбі за свободу
Фото: скриншот

Європа чекає, щоб побачити, що зробить Америка з Іраном, коли ти відмовляєшся допомагати народу, який б’ється за свободу, наслідки повертаються і вони завжди негативні, прикладом того є Білорусь у 2020 році, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо Ірану, всі чекають, щоб побачити, що зробить Америка. Світ не пропонує нічого, Європа не пропонує нічого і не хоче зайти в це питання на стороні підтримки для іранського народу і демократії, яка їм потрібна. Але коли ти відмовляєшся допомагати народу, який б’ється за свободу, наслідки повертаються і вони завжди негативні. Білорусь у 2020 році – це приклад. Ніхто не допоміг їх народу", - сказав Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Він зазначив, що зараз російський ракетний комплекс "Орєшнік", розгорнутий у Білорусі та дістає до більшості столиць Європи.

"Цього б не сталося, якби білоруський народ переміг у 2020 році", - додав президент.

Теги: #зеленський #давос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 22.01.2026
Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

17:05 22.01.2026
Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

17:01 22.01.2026
Зеленський анонсував у п’ятницю та суботу зустріч Україна-РФ-США у ОАЕ

Зеленський анонсував у п’ятницю та суботу зустріч Україна-РФ-США у ОАЕ

16:58 22.01.2026
Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

16:52 22.01.2026
Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

16:43 22.01.2026
Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

16:35 22.01.2026
Зеленський обговорив з Трампом роботу переговорних команд та посилення ППО України

Зеленський обговорив з Трампом роботу переговорних команд та посилення ППО України

16:31 22.01.2026
Досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу по агресії - Зеленський в Давосі

Досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу по агресії - Зеленський в Давосі

16:26 22.01.2026
Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

16:24 22.01.2026
Зеленський: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить ідеєю з Гренландією

Зеленський: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить ідеєю з Гренландією

ВАЖЛИВЕ

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

ОСТАННЄ

Сирський - колегам по НАТО: Оперативна обстановка на фронті складна, критична потреба у зміцненні повітряного щита

Відомо про 12 постраждалих, серед них – четверо дітей, через ворожий удар у Кривому Розі

ВАКС засудив до 8 років тюрми керівника іноземного підприємства у справі про заволодіння 10 млн грн Інституту титану

ТРК "Проспект" відновив роботу в Києві

УЧХ допомагав постраждалим від російської атаки БпЛА по Запоріжжю

Трамп назвав результати зустрічі із Зеленським хорошими

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Сташківа

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК "Озерний гай Гатне"

На в'їзді до Козачої Лопані загинуло двоє волонтерів через удар російського дрона

На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА