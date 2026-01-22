Інтерфакс-Україна
15:45 22.01.2026

На в'їзді до Козачої Лопані загинуло двоє волонтерів через удар російського дрона

У четвер, між 11:30-12:00, ЗС РФ атакували fpv-дронами Козачу Лопань (Дергачівська громада Харківської обл.), загинуло двоє волонтерів, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

"На в’їзді до Козачої Лопані окупанти поцілили по цивільній автівці, у якій два місцевих волонтери завозили хліб для мешканців, що досі живуть у селищі. У результаті автівку було знищено, двоє чоловіків 35 і 63 років, що перебували в середині, загинули на місці від отриманих травм", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, приблизно у той самий час російський дрон атакував цивільний автомобіль, що рухався Руською Лозовою. У салоні машини перебувало двоє чоловіків, яким вдалося вчасно вибратися. Один з них (70-річний місцевий мешканець) трохи пізніше звернувся по медичну допомогу. Загрози його життю немає.

Теги: #волонтери #загибель

