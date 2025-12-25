Інтерфакс-Україна
16:55 25.12.2025

Волонтер загинув, ще двоє – поранені через атаку ворожого дрона під час евакуації людей на Донеччині

Один волонтер загинув, ще двоє дістали поранень під час евакуаційної місії у Костянтинівці Донецької області, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"Одна цивільна людина загинула внаслідок влучання ворожого дрона на оптоволокні. Його життя обірвалося миттєво через прицільний удар агресора. Ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доправили до міської лікарні міста Дружківки, де їм наразі надають усю необхідну медичну допомогу. Слід відмітити, що в момент атаки постраждалі займалися найважливішою справою — вивезенням людей із небезпечних зон. Це була чергова евакуаційна місія, покликана врятувати життя мешканців нашої громади", - написав він на сторінці у Facebook.

Горбунов зазначив, що під ворожий вогонь також потрапив легковий автомобіль громадської організації "Краматорське об’єднання волонтерів". В той самий час, руйнувань житлового фонду під час цього обстрілу не зафіксовано.

