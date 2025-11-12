Інтерфакс-Україна
Події
20:57 12.11.2025

Поліцейські продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки

1 хв читати

Правоохоронці продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки, незважаючи на постійні атаки російських дронів, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Костянтинівка майже вся, на 80%, розбита. Пересуваємось попід кущами й деревами. Проте евакуація триває", – зазначив дільничний офіцер поліції Костянтинівки Євгеній Мусійчук.

Поліцейські розповіли, що серед евакуйованих цього разу – дві сестри з п’ятьма котами та трьома папугами. Жінки пережили щонайменше 10 влучань у будинки, де вони мешкали. Речі не взяли – рятували тварин.

"За два дні згоріли дві квартири. Черепаху не встигли винести, вона загинула. Переїхали до знайомих, тиждень побули – й туди прилетіло", – розповіла старша сестра. Обидві жінки дуже люблять тварин, вдома годували безпритульних котів і собак.

Костянтинівські поліцейські спільно з екіпажем патрульної поліції вивезли сестер і ще двох жителів у більш безпечне місце.

 

Теги: #костянтинівка #цивільні #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 12.11.2025
Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

13:07 12.11.2025
Федоров: Інновації - наш шанс виграти мир

Федоров: Інновації - наш шанс виграти мир

16:02 11.11.2025
Працівники ДСНС з початку листопада евакуювали 17 жителів Дружківки, в тому числі 5 дітей

Працівники ДСНС з початку листопада евакуювали 17 жителів Дружківки, в тому числі 5 дітей

18:50 10.11.2025
Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець

Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець

15:39 09.11.2025
Мінрозвитку повідомило про обов’язкову евакуацію дітей з деяких населених пунктів на Дніпропетровщині і Запоріжжі

Мінрозвитку повідомило про обов’язкову евакуацію дітей з деяких населених пунктів на Дніпропетровщині і Запоріжжі

21:29 06.11.2025
Президент відзначив нагородами військових, які провели унікальну евакуацію пораненого бійця з російського оточення

Президент відзначив нагородами військових, які провели унікальну евакуацію пораненого бійця з російського оточення

10:57 04.11.2025
З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

20:18 31.10.2025
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3,5 тис. осіб

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3,5 тис. осіб

17:33 31.10.2025
Сирський віддав розпорядження щодо поставок у війська наземних дронів для евакуації поранених

Сирський віддав розпорядження щодо поставок у війська наземних дронів для евакуації поранених

20:36 29.10.2025
Бойовики вбили понад 460 людей в пологовому будинку в Судан

Бойовики вбили понад 460 людей в пологовому будинку в Судан

ВАЖЛИВЕ

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

ОСТАННЄ

"Полтаваобленерго" спростувала власну інформацію про відсутність постачання е/е з ОЕС України після обстрілів РФ 8 листопада

Уряд відсторонив від роботи віце-президента "Енергоатому" Хартмута та директорів з фінансів та правового забезпечення – Свириденко

Уряд продовжує ухвалювати рішення щодо менеджменту НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Зеленський подякував урядам Канади й Великої Британії за санкції проти РФ та енергетичну підтримку

Частина Сум без електропостачання після атаки ворога

У Києві будуть частково компенсувати вартість відпочинку та навчання для киян – Захисників та Захисниць, повідомляє влада

Саакашвілі повернули з лікарні до тюремної камери

Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній

Польща подала заявку до Єврокомісії на повне звільнення від міграційного пакту

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА