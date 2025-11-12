Поліцейські продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки

Правоохоронці продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки, незважаючи на постійні атаки російських дронів, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Костянтинівка майже вся, на 80%, розбита. Пересуваємось попід кущами й деревами. Проте евакуація триває", – зазначив дільничний офіцер поліції Костянтинівки Євгеній Мусійчук.

Поліцейські розповіли, що серед евакуйованих цього разу – дві сестри з п’ятьма котами та трьома папугами. Жінки пережили щонайменше 10 влучань у будинки, де вони мешкали. Речі не взяли – рятували тварин.

"За два дні згоріли дві квартири. Черепаху не встигли винести, вона загинула. Переїхали до знайомих, тиждень побули – й туди прилетіло", – розповіла старша сестра. Обидві жінки дуже люблять тварин, вдома годували безпритульних котів і собак.

Костянтинівські поліцейські спільно з екіпажем патрульної поліції вивезли сестер і ще двох жителів у більш безпечне місце.