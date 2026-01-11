Під ворожим обстрілом опинилися 27 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Російські війська за добу здійснили більше 800 обстрілів по 27 населених пунктах Запорізької області, троє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 821 удар по 27 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький", - написав він у Телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 6 авіаударів по Різдвянці, Самійлівці, Новоукраїнці, Шевченківському, Юрківці, Таврійському.

Він додав, що 468 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Солодке.

Також 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Зеленому, а 342 артудари нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Дорожнянці, Зеленому, Варварівці, Солодкому.

Крім того, надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, автівок.