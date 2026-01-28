Ворожі удари по Одесі призвели до травмування трьох людей - МВА

В Одесі через ворожі удари пошкоджено житлові будинки та релігійні споруди, травмовано троє людей, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Травмовано троє людей. 21-річного хлопця госпіталізовано з осколковим пораненням, стан середньої важкості. Ще двом чоловікам (67 та 80 років) надано необхідну допомогу на місці. У них діагностовано черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вони відмовились", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі ранком середи.

Окрім того, за інформацією Лисака на місцях працюють усі оперативні служби.