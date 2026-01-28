Інтерфакс-Україна
Події
07:58 28.01.2026

Ворожі удари по Одесі призвели до травмування трьох людей - МВА

1 хв читати
Ворожі удари по Одесі призвели до травмування трьох людей - МВА

В Одесі через ворожі удари пошкоджено житлові будинки та релігійні споруди, травмовано троє людей, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Травмовано троє людей. 21-річного хлопця госпіталізовано з осколковим пораненням, стан середньої важкості. Ще двом чоловікам (67 та 80 років) надано необхідну допомогу на місці. У них діагностовано черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вони відмовились", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі ранком середи.

Окрім того, за інформацією Лисака на місцях працюють усі оперативні служби.

 

Теги: #одеська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:30 28.01.2026
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох, в місті частково відсутнє електропостачання - ОВА

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох, в місті частково відсутнє електропостачання - ОВА

07:22 28.01.2026
Ракетний удар по Запоріжжю пошкодив понад 100 квартир і 20 автівок, один постраждалий — ОВА

Ракетний удар по Запоріжжю пошкодив понад 100 квартир і 20 автівок, один постраждалий — ОВА

12:14 27.01.2026
РФ вночі повторно атакувала об'єкт ДТЕК на Одещині зі значними пошкодженнями

РФ вночі повторно атакувала об'єкт ДТЕК на Одещині зі значними пошкодженнями

10:32 27.01.2026
Дві людини загинули, троє поранено на Донеччині через ворожі обстріли - ОВА

Дві людини загинули, троє поранено на Донеччині через ворожі обстріли - ОВА

10:28 27.01.2026
СБУ затримала коригувальника, який допомагав рашистам знищувати об’єкти Сил оборони на Одещині

СБУ затримала коригувальника, який допомагав рашистам знищувати об’єкти Сил оборони на Одещині

09:56 27.01.2026
Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до 23 - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до 23 - ОВА

08:52 27.01.2026
Одна людина загинула, ще 8 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула, ще 8 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

07:25 27.01.2026
Одна людина постраждала внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Миколаївській області

Одна людина постраждала внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Миколаївській області

10:04 26.01.2026
Дві жінки загинули на Донеччині через ворожі обстріли минулої доби

Дві жінки загинули на Донеччині через ворожі обстріли минулої доби

08:53 26.01.2026
Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула

Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула

ВАЖЛИВЕ

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

ОСТАННЄ

США повідомили Україні, що вона має погодити мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки

Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень

ОВА: Одна людина загинула, семеро постраждали через удари РФ по Дніпропетровщині

Падіння поставок російської нафти до Індії призводить до накопичення танкерів у морі

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Окупанти за добу втратили 690 осіб та 79 од. спецтехніки - Генштаб

Унаслідок балістичної ракетної атаки по Кривому Рогу поранено двох людей — Вілкул

28 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Іспанія супроводжує до Марокко танкер, який порушив санкції ЄС проти Росії - ЗМІ

Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА