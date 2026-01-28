ОВА: Одна людина загинула, семеро постраждали через удари РФ по Дніпропетровщині

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська завдали серії ударів по Дніпропетровській області, застосувавши ракети, FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню, внаслідок чого загинула одна людина, ще семеро постраждали, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його інформацією агресор бив по Нікопольщині з FPV-дронів та РСЗВ "Град", обстрілявши Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади. За уточненою інформацією, через вчорашні атаки в районі пошкоджені сім приватних будинків, теплиця, автомобіль, близько двох десятків сонячних панелей та лінії електропередач, знищена господарська споруда.

"Безпілотниками противник поцілив по Межівській та Васильківській громадах, що на Синельниківщині. На жаль, загинув 46-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще пʼятеро людей постраждали. 24-річний поранений - у важкому стані. Понівечений автомобіль", - йдеться в повідомленні.

По Кривому Рогу російська армія завдала ракетного удару, внаслідок чого постраждали двоє людей, пошкоджені об’єкти інфраструктури та автомобілі.

Крім того, БпЛА були спрямовані на Богданівську громаду Павлоградського району, де пошкоджені фермерське господарство, сільськогосподарська техніка та машина. Безпілотниками також поцілили по Кам’янському, наслідки уточнюються.