Падіння поставок російської нафти до Індії призводить до накопичення танкерів у морі

Скорочення закупівель російської нафти з боку Індії змушує Москву шукати можливості для розвантаження надлишкових обсягів, що перевозяться танкерами і не можуть бути прийняті на переробку на НПЗ, повідомляє Bloomberg.

"За даними моніторингу суден, Росія відвантажила в середньому 3,18 млн барелів на день у чотири тижні до 25 січня, що майже не змінилося порівняно з попереднім періодом, але на 680 тис. барелів на день менше, ніж передріздвяний пік, і є найнижчим показником із серпня", - йдеться в повідомленні.

Поставки до Індії минулого місяця впали до близько 1,2 млн барелів на день, що є найнижчим показником за більш ніж три роки. Дані за перші 25 днів січня свідчать про подальше скорочення до 1,12 млн барелів на день. Як зазначає Bloomberg, "падіння співпало із забороною ЄС на імпорт нафтопродуктів із російської нафти, що набула чинності 21 січня".

Через скорочення закупівель Індією кількість танкерів, що дрейфують уздовж її узбережжя та біля Оману, різко зросла. Більшість суден, які покинули Оман, наразі стоять біля індійського узбережжя або прямують до Китаю, причому лише одне судно змогло розвантажити вантаж. Російські перевізники також використовують сховища в Індонезії, зокрема в Караімуні, Балікаппані та Танжунг Інтані на острові Ява.

Обсяг російської нафти на танкерах стабілізувався на рівні близько 140 млн барелів, при цьому з кінця серпня додано близько 60 млн барелів.

"За оцінкою аналітиків, посилення контролю ЄС та Великої Британії над "тіньовим флотом" також впливає на судна, що перевозять санкційну нафту", - зазначено виданням.