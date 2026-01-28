Інтерфакс-Україна
Події
08:36 28.01.2026

Падіння поставок російської нафти до Індії призводить до накопичення танкерів у морі

2 хв читати
Падіння поставок російської нафти до Індії призводить до накопичення танкерів у морі

Скорочення закупівель російської нафти з боку Індії змушує Москву шукати можливості для розвантаження надлишкових обсягів, що перевозяться танкерами і не можуть бути прийняті на переробку на НПЗ, повідомляє Bloomberg.

"За даними моніторингу суден, Росія відвантажила в середньому 3,18 млн барелів на день у чотири тижні до 25 січня, що майже не змінилося порівняно з попереднім періодом, але на 680 тис. барелів на день менше, ніж передріздвяний пік, і є найнижчим показником із серпня", - йдеться в повідомленні.

Поставки до Індії минулого місяця впали до близько 1,2 млн барелів на день, що є найнижчим показником за більш ніж три роки. Дані за перші 25 днів січня свідчать про подальше скорочення до 1,12 млн барелів на день. Як зазначає Bloomberg, "падіння співпало із забороною ЄС на імпорт нафтопродуктів із російської нафти, що набула чинності 21 січня".

Через скорочення закупівель Індією кількість танкерів, що дрейфують уздовж її узбережжя та біля Оману, різко зросла. Більшість суден, які покинули Оман, наразі стоять біля індійського узбережжя або прямують до Китаю, причому лише одне судно змогло розвантажити вантаж. Російські перевізники також використовують сховища в Індонезії, зокрема в Караімуні, Балікаппані та Танжунг Інтані на острові Ява.

Обсяг російської нафти на танкерах стабілізувався на рівні близько 140 млн барелів, при цьому з кінця серпня додано близько 60 млн барелів.

"За оцінкою аналітиків, посилення контролю ЄС та Великої Британії над "тіньовим флотом" також впливає на судна, що перевозять санкційну нафту", - зазначено виданням.

 

Теги: #нафта #індія #танкери #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 28.01.2026
США повідомили Україні, що вона має погодити мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки

США повідомили Україні, що вона має погодити мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки

06:58 28.01.2026
Іспанія супроводжує до Марокко танкер, який порушив санкції ЄС проти Росії - ЗМІ

Іспанія супроводжує до Марокко танкер, який порушив санкції ЄС проти Росії - ЗМІ

21:20 27.01.2026
Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, й окремо США підпишуть документ з РФ, а підпису ЄС не буде – Сибіга

Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, й окремо США підпишуть документ з РФ, а підпису ЄС не буде – Сибіга

20:47 27.01.2026
Індія підтвердила підтримку справедливого миру в Україні на прийомі з нагоди Дня Республіки - посол

Індія підтвердила підтримку справедливого миру в Україні на прийомі з нагоди Дня Республіки - посол

15:51 27.01.2026
У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

13:23 26.01.2026
Українська поезія прозвучала на Jaipur Literature Festival в Індії

Українська поезія прозвучала на Jaipur Literature Festival в Індії

16:25 23.01.2026
"Нафтогаз" допоміг Нацполіції і СБУ викрити злочинну групу з крадіжок нафти на Сумщині

"Нафтогаз" допоміг Нацполіції і СБУ викрити злочинну групу з крадіжок нафти на Сумщині

16:10 23.01.2026
На Сумщині поліція ліквідувала злочинну групу, яка розкрадала нафтосировину в промислових обсягах

На Сумщині поліція ліквідувала злочинну групу, яка розкрадала нафтосировину в промислових обсягах

16:26 22.01.2026
Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

03:25 16.01.2026
Німеччина рішуче блокує російські тіньові танкери у територіальних водах - ЗМІ

Німеччина рішуче блокує російські тіньові танкери у територіальних водах - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень

ОВА: Одна людина загинула, семеро постраждали через удари РФ по Дніпропетровщині

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох, в місті частково відсутнє електропостачання - ОВА

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Ворожі удари по Одесі призвели до травмування трьох людей - МВА

Окупанти за добу втратили 690 осіб та 79 од. спецтехніки - Генштаб

Унаслідок балістичної ракетної атаки по Кривому Рогу поранено двох людей — Вілкул

Ракетний удар по Запоріжжю пошкодив понад 100 квартир і 20 автівок, один постраждалий — ОВА

28 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА