Українська поезія прозвучала на Jaipur Literature Festival в Індії

Фото: Facebook

Українська поетеса Юлія Мусаковська взяла участь у поетичній сесії та панельній дискусії в межах Jaipur Literature Festival 2026. Про це повідомив Український інститут на своїй сторінці у Facebook.

Під час однієї з подій Мусаковська читала разом з авторкою з Бутану та поетом з Індії. Модераторка сесії зазначила, що її вірші були "вкрай політичні, але прочитані від серця". У програмі пролунали тексти з книжки "Бог свободи", зокрема вірші про кістки та "братика".