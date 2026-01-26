У Національній філармонії України відбудеться концерт до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

Фото: соціальні мережі\u000D\u000A\u000D\u000AУ Національній філармонії України 27 січня 2026 року відбудеться концерт, присвячений Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту, повідомили організатори заходу.\u000D\u000A\u000D\u000AУ програмі прозвучать твори українських композиторів, а також поетичні тексти Тараса Шевченка й сучасна українська поезія. Зокрема, виконуватимуться композиції Івана Карабиця, Мирослава Лисенка, Михайла Вериківського, Петра Майбороди, Олександра Білаша, Дмитра Січинського, Олександра Немеша та інших авторів.\u000D\u000A\u000D\u000AЯк зазначається в анотації до концерту, програма вибудовує паралелі між трагедією Голокосту та історичними випробуваннями, які пережив український народ, зокрема Голодомором, а також сучасними подіями. Організатори наголошують, що концерт покликаний актуалізувати тему історичної пам’яті та відповідальності сучасного суспільства.\u000D\u000A\u000D\u000AДо програми заходу увійшли:\u000D\u000A\u000D\u000A— І. Карабиць — “Елегія”\u003B\u000D\u000A— О. Білаш, вірші І. Драча — “Голосіння матері” з ораторії “Вишневий вітер”\u003B\u000D\u000A— П. Майборода, вірші О. Ні…