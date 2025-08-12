Польща депортує 63 особи, в тому числі 57 українців, через заворушення на концерті у Варшаві – Туск

Польща розпочала процедуру депортації 63 осіб, які приймали участь у заворушеннях та бійках під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Я радий повідомити, що ситуація, яка так шокувала громадську думку, нарешті завершилася. Йдеться про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Відбулися абсолютно непотрібні інциденти, які вимагали швидкої реакції", - заявив Туск у вівторок перед засіданням кабінету міністрів, повідомляє TVN24.

Він зазначив, що проти 63 осіб було розпочато провадження про виїзд з країни.

"Вони повинні будуть залишити країну добровільно або під примусом", - зазначив Туск, додавши, що в цій групі 57 українців і шестеро білорусів.

Інцидент стався в суботу. Як повідомляють польські ЗМІ, під час концерту білоруського репера частина глядачів почала перестрибувати через бар'єри, щоб потрапити з трибун на підлогу стадіону. Кілька учасників заворушень влаштували бійки з охороною та стюардами, а також запалювали фаєри. Крім того, на трибунах з’явився заборонений польським законодавством прапор Української повстанської армії.

Всього під час концерту поліція затримала 109 осіб. Як повідомляється, це сталося через низку проступків і правопорушень, таких як зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності співробітників служби безпеки, зберігання і носіння піротехнічних засобів, а також проникнення на територію масового заходу. Поліція оштрафувала 50 осіб на загальну суму 11450 злотих.

Як повідомлялося, Туск, коментуючи інцидент, звинуватив Росію у спробах створити напругу у стосунках між Україною та Польщею.

"Антипольські жести українців та нагнітання антиукраїнських настроїв у Польщі - це путінський сценарій, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами", - написав Туск в соцмережі Х.