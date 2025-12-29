Міносвіти залучило понад $800 млн міжнародної підтримки на розвиток та відновлення освіти у 2025р

Міністерство освіти і науки України залучило понад $800 млн міжнародної підтримки на розвиток та відновлення освіти у 2025 році.

"Для України розвиток освіти — серед пріоритетів. Саме тому ми системно працюємо не лише над його реалізацією на рівні політик, а й над залученням максимальної кількості додаткових ресурсів та інвестицій. За останній рік нам вдалося залучити понад $800 млн у сферу освіти, співпрацюючи з понад 35 урядами та 90 міжнародними організаціями, які підтримують освіту на всіх рівнях — від дошкілля до вищої освіти і науки. Ці кошти спрямовані на безпеку дітей, відбудову інфраструктури та підтримку реформ", йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, понад $82 млн спрямовано на відбудову закладів освіти та створення укриттів за підтримки Європейськго Союзу, Бельгії, Швеції, Литви, Ірландії, Південної Кореї, Франції, UNDP, UNESCO та інших партнерів, і окремо Німеччина через ЮНІСЕФ виділила понад $20 млн на інфраструктурні потреби.

Також Міносвіти запустило ініціативу First Steps Forward разом із ЮНІСЕФ, урядом Фінляндії, ЄС та понад 20 партнерами, згідно якої розроблено стратегію трансформації галузі та залучено перші $30 млн інвестицій від Світового банку.

Крім того, приблизно 420 млн грн склали інвестиції Світового банку в реформу "Нової Української школи" (НУШ) за програмою LEARN; понад $40 млн — підтримка реформи старшої профільної школи від Фінляндії та Швейцарії; понад 360 млн грн — безоплатне шкільне харчування в прифронтових громадах за підтримки ВПП ООН.

"Комплексну реформу професійної освіти підтримують уряд Швейцарії в межах проєкту DECIDE, а також проєкт EdUp, що виконується Swissсontact, за участю урядів Бельгії, Японії, Skills4Recovery, LuxDev, FCA, ЄІБ, BMZ. Партнери інвестують у створення сучасних майстерень та обладнання", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, реформа вищої освіти також активно підтримується Світовим банком загальною сумою понад $200 млн.