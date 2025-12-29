Інтерфакс-Україна
Події
16:39 29.12.2025

Міносвіти залучило понад $800 млн міжнародної підтримки на розвиток та відновлення освіти у 2025р

2 хв читати
Міносвіти залучило понад $800 млн міжнародної підтримки на розвиток та відновлення освіти у 2025р

Міністерство освіти і науки України залучило понад $800 млн міжнародної підтримки на розвиток та відновлення освіти у 2025 році.

"Для України розвиток освіти — серед пріоритетів. Саме тому ми системно працюємо не лише над його реалізацією на рівні політик, а й над залученням максимальної кількості додаткових ресурсів та інвестицій. За останній рік нам вдалося залучити понад $800 млн у сферу освіти, співпрацюючи з понад 35 урядами та 90 міжнародними організаціями, які підтримують освіту на всіх рівнях — від дошкілля до вищої освіти і науки. Ці кошти спрямовані на безпеку дітей, відбудову інфраструктури та підтримку реформ", йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, понад $82 млн спрямовано на відбудову закладів освіти та створення укриттів за підтримки Європейськго Союзу, Бельгії, Швеції, Литви, Ірландії, Південної Кореї, Франції, UNDP, UNESCO та інших партнерів, і окремо Німеччина через ЮНІСЕФ виділила понад $20 млн на інфраструктурні потреби.

Також Міносвіти запустило ініціативу First Steps Forward разом із ЮНІСЕФ, урядом Фінляндії, ЄС та понад 20 партнерами, згідно якої розроблено стратегію трансформації галузі та залучено перші $30 млн інвестицій від Світового банку. 

Крім того, приблизно 420 млн грн склали інвестиції Світового банку в реформу "Нової Української школи" (НУШ) за програмою LEARN; понад $40 млн — підтримка реформи старшої профільної школи від Фінляндії та Швейцарії; понад 360 млн грн — безоплатне шкільне харчування в прифронтових громадах за підтримки ВПП ООН.

"Комплексну реформу професійної освіти підтримують уряд Швейцарії в межах проєкту DECIDE, а також проєкт EdUp, що виконується Swissсontact, за участю урядів Бельгії, Японії, Skills4Recovery, LuxDev, FCA, ЄІБ, BMZ. Партнери інвестують у створення сучасних майстерень та обладнання", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, реформа вищої освіти також активно підтримується Світовим банком загальною сумою понад $200 млн.

Теги: #підтримка #міносвіти #фінанси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 29.12.2025
Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

14:23 29.12.2025
Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

00:15 28.12.2025
Фінансова підтримка з боку Канади включає гарантії для МФІ і відстрочення платежів за боргом України

Фінансова підтримка з боку Канади включає гарантії для МФІ і відстрочення платежів за боргом України

18:50 27.12.2025
Оновлена стратегія управління держборгом України зберігає фокус на залученні роздрібних інвесторів

Оновлена стратегія управління держборгом України зберігає фокус на залученні роздрібних інвесторів

15:20 27.12.2025
Через атаку ворога пошкоджено одну з адмінбудівель Міносвіти у Києві – заступник міністра

Через атаку ворога пошкоджено одну з адмінбудівель Міносвіти у Києві – заступник міністра

00:39 25.12.2025
Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

11:24 24.12.2025
Міносвіти: в 17 областях діє 23 освітні простори "Школи супергероїв"

Міносвіти: в 17 областях діє 23 освітні простори "Школи супергероїв"

23:50 23.12.2025
Сибіга скоординував із австралійською колегою подальші кроки для подальшого зміцнення оборонних спроможностей України

Сибіга скоординував із австралійською колегою подальші кроки для подальшого зміцнення оборонних спроможностей України

21:17 23.12.2025
Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

15:12 23.12.2025
Українські заклади освіти і науки матимуть безоплатний доступ до Scopus та WoS у 2026р - Міносвіти

Українські заклади освіти і науки матимуть безоплатний доступ до Scopus та WoS у 2026р - Міносвіти

ВАЖЛИВЕ

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

ОСТАННЄ

У "Силах оборони півдня" спростували інформацію ворога про те, що їхні підрозділи вже за 15 км від південної околиці Запоріжжя

Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

"Генерал Черешня" повідомляє про кодифікацію оптоволоконних FPV-дронів для використання в СОУ

Для підвищення зарплат пед- і соцпрацівникам потрібні зміни до держбюджету-2026 - Асоціація міст України

У 19-му армійському корпусі спростували ворожу інформацію щодо Костянтинівки

Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

Трегубов: росіяни перебільшують, найближча дистанція від контрольованої ними території до Сум - 25 км

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Ветеран-оператор ПТРК може застосувати свої військові компетенції як оператор спецобладнання чи інструктор з тех- і спортдисциплін - Мінветеранів

Умєров та Зеленський узгодили з Віткоффом подальші контакти та наступні кроки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА